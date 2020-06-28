استشهاد عسكريين بولاية المدية: صالح قوجيل يعزي الجيش الوطني الشعبي و عائلة الفقيدين

الجزائر - بعث رئيس مجلس الامة بالنيابة, صالح قوجيل ببرقية تعزية الأحد إلى اللواء السعيد شنقريجة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة ومن خلاله إلى عائلة الشهيدين بن سماعيل فاتح وخالدي زكرياء اللذين سقطا السبت في ميدان الشرف بولاية المدية إثر انفجار لغم تقليدي الصنع خلال عملية بحث وتمشيط.

وجاء في برقية التعازي ما يلي :" بشديد التأثر وعميق الأسى تلقيت خبر إستشهاد بطلين من أبطال الجيش الوطني الشعبي, النقيب بن سماعيل فاتح والعريف الأول خالدي زكرياء, اللذين استشهدا في ميدان الشرف, بمنطقة واد الطكوك, بلدية عين الدالية, بولاية المدية, فاللهم تغمدهما بواسع رحمتك وأكرم نزلهما".

وأضاف قائلا:" وإذ أقاسمكم الأسى على ما حل بكم, أزجي لكم, السيد اللواء, ومن خلالكم لأهلهما الكرام وذويهما الأفاضل وجميع منتسبي الجيش الوطني الشعبي, أصالة عن نفسي ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة, بالغ العزاء وصادق الدعاء, راجيا من الغفور الرحيم أن يفسح لهما مكانا يرضاه في فسيح جنانه, مع الشهداء والصالحين من عباده. كما أسأله تعالى أن يعوضكم في الشهيدين المزيد من العزم والثبات, لدحر الإرهاب المقيت وفلوله. وأن يتنزل على قلوب ذويهما جميل الصبر وحسن العزاء. 'ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا, بل أحياء عند ربهم يرزقون'".

وأعرب رئيس مجلس الامة بالنيابة بالمناسبة عن يقينه بأن الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني "بحق وجدارة, الذي يواصل قطع أشواط متقدمة من العصرنة والتطوير واكتساب موجبات الجاهزية والاستعداد العاليين, سيكون كما عودنا كل مرة بالمرصاد ضد الإرهاب الغاشم من أجل تطهير البلاد من دنسه".