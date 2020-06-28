Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

استشهاد عسكريين بولاية المدية: صالح قوجيل يعزي الجيش الوطني الشعبي و عائلة الفقيدين

  أدرج يـوم : الأحد, 28 حزيران/يونيو 2020 19:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات

الجزائر - بعث رئيس مجلس الامة بالنيابة, صالح قوجيل ببرقية تعزية الأحد إلى اللواء السعيد شنقريجة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة ومن خلاله إلى عائلة الشهيدين بن سماعيل فاتح وخالدي زكرياء اللذين سقطا السبت في ميدان الشرف بولاية المدية إثر انفجار لغم تقليدي الصنع خلال عملية بحث وتمشيط.

وجاء في برقية التعازي ما يلي :" بشديد التأثر وعميق الأسى تلقيت خبر إستشهاد بطلين من أبطال الجيش الوطني الشعبي, النقيب بن سماعيل فاتح والعريف الأول خالدي زكرياء, اللذين استشهدا في ميدان الشرف, بمنطقة واد الطكوك, بلدية عين الدالية, بولاية المدية, فاللهم تغمدهما بواسع رحمتك وأكرم نزلهما".

وأضاف قائلا:" وإذ أقاسمكم الأسى على ما حل بكم, أزجي لكم, السيد اللواء, ومن خلالكم لأهلهما الكرام وذويهما الأفاضل وجميع منتسبي الجيش الوطني الشعبي, أصالة عن نفسي ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة, بالغ العزاء وصادق الدعاء, راجيا من الغفور الرحيم أن يفسح لهما مكانا يرضاه في فسيح جنانه, مع الشهداء والصالحين من عباده. كما أسأله تعالى أن يعوضكم في الشهيدين المزيد من العزم والثبات, لدحر الإرهاب المقيت وفلوله. وأن يتنزل على قلوب ذويهما جميل الصبر وحسن العزاء. 'ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا, بل أحياء عند ربهم يرزقون'".

وأعرب رئيس مجلس الامة بالنيابة بالمناسبة عن يقينه بأن الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني "بحق وجدارة, الذي يواصل قطع أشواط متقدمة من العصرنة والتطوير واكتساب موجبات الجاهزية والاستعداد العاليين, سيكون كما عودنا كل مرة بالمرصاد ضد الإرهاب الغاشم من أجل تطهير البلاد من دنسه".

كلـمات مفتـاحيــة :
استشهاد عسكريين بولاية المدية: صالح قوجيل يعزي الجيش الوطني الشعبي و عائلة الفقيدين
  أدرج يـوم : الأحد, 28 حزيران/يونيو 2020 19:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.28

ميناء الحمدانية: الرئيس يأمر بإعادة دراسة المشروع وفق قواعد "شفافة و جديدة"

20.06.28

الرئيس تبون : الجزائر في سباق مع الزمن لبناء اقتصاد غير ريعي

20.06.28

كوفيد-19 : الدولة وضعت الوسائل اللازمة للتصدي للفيروس والتكفل بالمصابين

20.06.28

كوفيد-19: الرئيس تبون يوجه الوزير الأول بدراسة التدابير اللازمة لقطع سلسلة العدوى

20.06.28

أدوية: الجزائر مصممة على تغطية 70% من احتياجاتها محليا

20.06.28

استشهاد عسكريين بولاية المدية: صالح قوجيل يعزي الجيش الوطني الشعبي و عائلة الفقيدين

الأكثــر قـراءة

20.06.24

الصحراء الغربية: الهلال الأحمر الصحراوي يناشد الدول المانحة الاسراع في الاستجابة للاجئين

20.06.22

الخطوط الجوية الجزائرية: الانطلاق في عملية تجديد صلاحية 600 ألف تذكرة سفر

20.06.24

سمير شعابنة يتسلم مهامه الجديدة كوزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالجالية الوطنية بالخارج

20.06.22

الشلف: تجربة نموذجية لزراعة شجرة الأرقان بالكريمية

20.06.23

الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة

20.06.25

برنامج عدل: إطلاق عملية جديدة لاختيار المواقع لفائدة 40 ألف مكتتب في الأيام القادمة