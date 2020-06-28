وفاة عضو سلطة ضبط السمعي البصري أحمد بيوض

الجزائر - انتقل إلى جوار ربه عضو سلطة ضبط السمعي البصري, أحمد بيوض عن عمر يناهز ال69 سنة, حسب ما علم اليوم الأحد من هذه السلطة.

و تقلد الطبيب الراحل و هو من مواليد 9 يونيو 1951 بالقرارة (ولاية غرداية) عدة مناصب في قطاع الصحة, لا سيما عضو و شريك مؤسس للجمعية الجزائرية للطب الداخلي و عضو المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة لدى وزارة الصحة.

كما تولى بين سنوات 1997 و 2002 و كان حينها نائبا بالمجلس الشعبي الوطني, منصب نائب رئيس للمجموعة البرلمانية للأحرار باللجنة البرلمانية للتحقيق حول أحداث منطقة القبائل و ولايات أخرى (2001-2002).

كما كان عضوا في اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الانسان.

و بين سنوات 2002 و 2016 تقلد الراحل احمد بيوض منصب مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة ثم عضو بمجلس ادارة محافظة الطاقة الذرية.

و منذ سنة 2016, كان الفقيد عضوا في سلطة ضبط السمعي البصري.

و إثر هذه الوفاة بعث رئيس السلطة باسمه الخاص و باسم كافة مستخدميها برسالة تعزية لعائلة الفقيد.