رئيس المجلس الشعبي الوطني يعزي عائلة الفقيد المجاهد بلعيد عبد السلام

الجزائر - بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين, اليوم الاحد, برقية تعزية إلى أسرة المجاهد ورئيس الحكومة الأسبق, بلعيد عبد السلام, الذي وافته المنية أمس السبت عن عمر ناهز 92 سنة.

و جاء في برقية التعزية "ببالغ الحزن والاسى وبقلب راض لقضاء الله وقدره, تلقيت نبأ انتقال روح المغفور له بإذن الله الاخ عبد السلام بلعيد, الى رحمة بارئها".

وأضاف قائلا "وعلى اثر هذا المصاب الجلل الذي لا رد لقضاء الل فيه, لا يسعني الا أن أقدم لكم باسمي ونيابة عن كل نواب المجلس الشعبي الوطني, بأصدق التعازي وأخلص المواساة أمام هذا المصاب الجلل, داعيا المولى عز وجل أن يسكنه جنات الخلد والرضوان وأن يجبر مصيبتكم ويغفر للفقيد ويتغمده بواسع رحمته وشامل غفرانه وعميم رضوانه, وأن يرزقكم في فقده جميل الصبر والسلوان".