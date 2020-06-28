Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس المجلس الشعبي الوطني يعزي عائلة الفقيد المجاهد بلعيد عبد السلام

  أدرج يـوم : الأحد, 28 حزيران/يونيو 2020 17:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 35 مرات

الجزائر - بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين, اليوم الاحد, برقية تعزية إلى أسرة المجاهد ورئيس الحكومة الأسبق, بلعيد عبد السلام, الذي وافته المنية أمس السبت عن عمر ناهز 92 سنة.

و جاء في برقية التعزية "ببالغ الحزن والاسى وبقلب راض لقضاء الله وقدره, تلقيت نبأ انتقال روح المغفور له بإذن الله الاخ عبد السلام بلعيد, الى رحمة بارئها".

وأضاف قائلا "وعلى اثر هذا المصاب الجلل الذي لا رد لقضاء الل فيه, لا يسعني الا أن أقدم لكم باسمي ونيابة عن كل نواب المجلس الشعبي الوطني, بأصدق التعازي وأخلص المواساة أمام هذا المصاب الجلل, داعيا المولى عز وجل أن يسكنه جنات الخلد والرضوان وأن يجبر مصيبتكم ويغفر للفقيد ويتغمده بواسع رحمته وشامل غفرانه وعميم رضوانه, وأن يرزقكم في فقده جميل الصبر والسلوان".

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس المجلس الشعبي الوطني يعزي عائلة الفقيد المجاهد بلعيد عبد السلام
  أدرج يـوم : الأحد, 28 حزيران/يونيو 2020 17:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 35 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.28

بيان اجتماع مجلس الوزراء

20.06.28

حرائق واحات النخيل : تلف أزيد من 1.400 نخلة منذ مطلع 2020

20.06.28

كوفيد-19: "منتدى التنمية البشرية الجزائري" يطلق مسابقة وطنية مساهمة منه في رفع درجة الوعي

20.06.28

الجزائر-هولندا: اتفاقية إلغاء الازدواج الضريبي تدخل حيز التنفيذ

20.06.28

كوفيد-19 : انخفاض الطلب على الخبز منذ بداية الوباء

20.06.28

فصائل فلسطينية تدعو للوحدة و المقاومة الشاملة لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية

الأكثــر قـراءة

20.06.22

الخطوط الجوية الجزائرية: الانطلاق في عملية تجديد صلاحية 600 ألف تذكرة سفر

20.06.24

الصحراء الغربية: الهلال الأحمر الصحراوي يناشد الدول المانحة الاسراع في الاستجابة للاجئين

20.06.23

الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة

20.06.24

سمير شعابنة يتسلم مهامه الجديدة كوزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالجالية الوطنية بالخارج

20.06.25

برنامج عدل: إطلاق عملية جديدة لاختيار المواقع لفائدة 40 ألف مكتتب في الأيام القادمة

20.06.22

الشلف: تجربة نموذجية لزراعة شجرة الأرقان بالكريمية