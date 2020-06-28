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استشهاد عسكريين بالمدية: رئيس الجمهورية يعزي عائلتي الفقيدين والجيش الوطني الشعبي 

  أدرج يـوم : الأحد, 28 حزيران/يونيو 2020 17:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
استشهاد عسكريين بالمدية: رئيس الجمهورية يعزي عائلتي الفقيدين والجيش الوطني الشعبي 

الجزائر - قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, الأحد, تعازيه لأسرة الجيش الوطني الشعبي ولعائلتي الشهيدين النقيب بن سماعيل فاتح والعريف الأول خالدي زكرياء , اللذين استشهدا مساء أمس السبت بعين الدالية بولاية المدية إثر انفجار لغم تقليدي الصنع خلال عملية بحث وتمشيط.

و كتب رئيس الجمهورية على موقعه الخاص بتويتر : " تضرب مرة أخرى يد الغدر والإرهاب لتزهق روحين طاهرتين من أشبال الأسود المغاوير, وهما في واجب تجاه وطنهما المفدى. اللهم ارحم النقيب بن سماعيل فاتح والعريف الأول خالدي زكرياء واجعل مثواهما الجنة. تعازي  الخالصة لعائلتي الشهيدين ولأسرة الجيش الوطني الشعبي. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت وزارة الدفاع الوطني في بيان سابق قد أعلنت عن إستشهاد العسكريين خلال عملية بحث وتمشيط, نفذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي بمنطقة واد الطكوك ببلدية عين الدالية بولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى, مشيرة إلى إنه وإثر انفجار لغم تقليدي الصنع "استشهد, كل من النقيب بن سماعيل فاتح والعريف الأول خالدي زكرياء".

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استشهاد عسكريين بالمدية: رئيس الجمهورية يعزي عائلتي الفقيدين والجيش الوطني الشعبي 
  أدرج يـوم : الأحد, 28 حزيران/يونيو 2020 17:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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