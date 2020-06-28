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استشهاد عسكريين اثنين إثر انفجار لغم تقليدي الصنع بالمدية

  أدرج يـوم : الأحد, 28 حزيران/يونيو 2020 12:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
استشهاد عسكريين اثنين إثر انفجار لغم تقليدي الصنع بالمدية

الجزائر - استشهد عسكريان مساء أمس السبت بعين الدالية بولاية المدية إثر انفجار لغم تقليدي الصنع خلال عملية بحث وتمشيط نفذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي, حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "خلال عملية بحث وتمشيط، نفذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي بمنطقة واد الطكوك, بلدية عين الدالية, بولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى, وإثر انفجار لغم تقليدي الصنع استشهد, مساء أمس 27 يونيو 2020, عسكريان (02), يتعلق الأمر بكل من النقيب بن سماعيل فاتح والعريف الأول خالدي زكرياء".

وأضاف البيان أنه "في أعقاب هذا الفعل الشنيع, تم تعزيز الإجراءات الأمنية اللازمة من قبل مفارز الجيش الوطني الشعبي ومواصلة عمليات البحث والتمشيط لهذه المنطقة".

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و "على إثر هذا المصاب, يتقدم السيد اللواء السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيدين وذويهما" كما أشار اليه البيان, مؤكدا على أن "الجيش الوطني الشعبي سيواصل دون هوادة جهوده بكل حزم وإصرار في ملاحقة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني".

آخر تعديل على الأحد, 28 حزيران/يونيو 2020 12:51
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استشهاد عسكريين اثنين إثر انفجار لغم تقليدي الصنع بالمدية
  أدرج يـوم : الأحد, 28 حزيران/يونيو 2020 12:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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