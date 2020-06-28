استشهاد عسكريين اثنين إثر انفجار لغم تقليدي الصنع بالمدية

وأوضح البيان أنه "خلال عملية بحث وتمشيط، نفذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي بمنطقة واد الطكوك, بلدية عين الدالية, بولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى, وإثر انفجار لغم تقليدي الصنع استشهد, مساء أمس 27 يونيو 2020, عسكريان (02), يتعلق الأمر بكل من النقيب بن سماعيل فاتح والعريف الأول خالدي زكرياء".
وأضاف البيان أنه "في أعقاب هذا الفعل الشنيع, تم تعزيز الإجراءات الأمنية اللازمة من قبل مفارز الجيش الوطني الشعبي ومواصلة عمليات البحث والتمشيط لهذه المنطقة".
اقرأ أيضا: محاربة التهريب: توقيف 119 شخصا و ضبط 15 مركبة رباعية الدفع و شاحنة بجنوب البلاد
و "على إثر هذا المصاب, يتقدم السيد اللواء السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيدين وذويهما" كما أشار اليه البيان, مؤكدا على أن "الجيش الوطني الشعبي سيواصل دون هوادة جهوده بكل حزم وإصرار في ملاحقة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني".