وجاء في البيان: "تعلم وزارة التربية الوطنية كافة المترشحين الاحرار لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لدورة 2020, بإجراء اختبار التربية البدنية والرياضية في الفترة الممتدة من 1 إلى 3 سبتمبر 2020 بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط, وفي الفترة الممتدة من 20 إلى 30 سبتمبر 2020 بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا, بعدما تم تأجيل هذا الاختبار تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)".
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تحديد تواريخ اختبار التربية البدنية والرياضية للمترشحين الأحرار
أدرج يـوم : الأحد, 28 حزيران/يونيو 2020 09:28 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 28 مرات
الجزائر - سيجرى اختبار التربية البدنية والرياضية للمترشحين الأحرار لامتحان شهادة التعليم المتوسط في الفترة الممتدة من 1 إلى 3 سبتمبر ومن 20 إلى 30 سبتمبر بالنسبة للمترشحين الأحرار لامتحان شهادة البكالوريا, حسب ما أعلنت عنه يوم الأحد وزارة التربية الوطنية في بيان لها.
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