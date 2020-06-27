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جراد الفقيد بلعيد عبد السلام جمع بين الكفاح من أجل استقلال الجزائر وإعادة بنائها

  أدرج يـوم : السبت, 27 حزيران/يونيو 2020 19:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات

الجزائر - بعث الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم السبت، برقية تعزية إلى أسرة المجاهد و رئيس الحكومة الأسبق، بلعيد عبد السلام، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 92 سنة، أكد فيها أن الراحل جمع بين المقاومة والكفاح من أجل استرداد الاستقلال والسيادة الوطنية، وإعادة بناء الجزائر وتشييدها.

و جاء في برقية التعزية : "لقد تلقيت ببالغ الأسى وعميق التأثر نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، المجاهد ورئيس الحكومة السابق، السيد بلعيد عبد السلام، رحمه الله وطيب ثراه وأفاض على روحه مغفرة وثوابا، الذي جمع بين المقاومة والكفاح من أجل استرداد الاستقلال والسيادة الوطنية، وبين إعادة بناء الجزائر وتشييدها" بتقلده عدة مناصب .

و اضاف قائلا "وبهذه المناسبة الأليمة التي تفقد فيها الجزائر مجاهدا آخر من مجاهديها، فإنني لا أملك أمام قضاء الله وقدره، إلا أن أشاطركم آلامكم وأحزانكم في هذا المصاب الجلل، وأن اتقدم إليكم ومن خلالكم إلى كل الأسرة الثورية، بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة، داعيا المولى جل وعلا، أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع الرحمة والغفران ويسكنه فسيح الجنان، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يلهمكم وذويه جميعا جميل الصبر وعظيم السلوان وأن يجازيكم عنه خير الجزاء، إنه ولي ذلك و عليه قدير".

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جراد الفقيد بلعيد عبد السلام جمع بين الكفاح من أجل استقلال الجزائر وإعادة بنائها
  أدرج يـوم : السبت, 27 حزيران/يونيو 2020 19:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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