رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد المجاهد بلعيد عبد السلام

و جاء في البيان "على إثر وفاة المغفور له بإذن الله المجاهد بلعيد عبد السلام، رئيس الحكومة الأسبق، بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة المرحوم، وذويه ورفاقه المجاهدين، أشاد فيها بمساره النضالي الطويل في صفوف الحركة الوطنية، وأثناء ثورة التحرير المباركة، وبعدها في خدمة الجزائر المستقلة".
وأعرب رئيس الجمهورية في رسالته عن "خالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، متضرعا إلى العلي القدير أن يسكن الفقيد، طيب الله ثراه، فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين، ويلهم الجميع الصبر والسلوان".