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رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد المجاهد بلعيد عبد السلام

  أدرج يـوم : السبت, 27 حزيران/يونيو 2020 18:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات

الجزائر - بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم السبت، برسالة تعزية و مواساة إلى عائلة المرحوم المجاهد رئيس الحكومة الأسبق، بلعيد عبد السلام، أشاد فيها ب"مساره النضالي الطويل في صفوف الحركة الوطنية، وأثناء ثورة التحرير المباركة، وبعدها في خدمة الجزائر المستقلة"، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "على إثر وفاة المغفور له بإذن الله المجاهد بلعيد عبد السلام، رئيس الحكومة الأسبق، بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة المرحوم، وذويه ورفاقه المجاهدين، أشاد فيها بمساره النضالي الطويل في صفوف الحركة الوطنية، وأثناء ثورة التحرير المباركة، وبعدها في خدمة الجزائر المستقلة".

وأعرب رئيس الجمهورية في رسالته عن "خالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، متضرعا إلى العلي القدير أن يسكن الفقيد، طيب الله ثراه، فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين، ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

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رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد المجاهد بلعيد عبد السلام
  أدرج يـوم : السبت, 27 حزيران/يونيو 2020 18:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

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