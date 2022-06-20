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محاربة التهريب: توقيف 119 شخصا و ضبط 15 مركبة رباعية الدفع و شاحنة بجنوب البلاد

  أدرج يـوم : السبت, 27 حزيران/يونيو 2020 17:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
محاربة التهريب: توقيف 119 شخصا و ضبط 15 مركبة رباعية الدفع و شاحنة بجنوب البلاد

الجزائر - أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، في اطار محاربة التهريب و الجريمة المنظمة، و خلال عمليات منفصلة بكل من تمنراست و عين قزام و برج باجي مختار و جانت، 119 شخصا و ضبطت 15 مركبة رباعية الدفع و شاحنة، حسبما أورده يوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان "في اطار محاربة التهريب و الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي يوم 26 جوان 2020، خلال عمليات منفصلة بكل من تمنراست و عين قزام و برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة و جانت بالناحية العسكرية الرابعة، 119 شخصا و ضبطت 15 مركبة رباعية الدفع و شاحنة و 22 مولدا كهربائيا و 19 مطرقة ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب بالإضافة إلى 75 كيسا من خليط الحجارة و خام الذهب فيما تم إحباط محاولات تهريب كمية من الوقود تقدر ب6199 لترا بكل من سوق أهراس و تبسة و الطارف بالناحية العسكرية الخامسة".

في سياق متصل، "أوقف عناصر الدرك الوطني و حرس الحدود بكل من عين أمناس بالناحية العسكرية الرابعة و سوق أهراس بالناحية العسكرية الخامسة، 4 تجار مخدرات و ضبطوا 2966 قرص مهلوس، كما ضبط عناصر الدرك الوطني بعين تيموشنت بالناحية العسكرية الثانية، شخصين (2) و حجزوا مركبتين (2) محملتين ب7870 كيس من التبغ و 792 وحدة من مختلف المشروبات".

من جهة أخرى، "أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية ل34 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة و الطارف و سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة، فيما تم توقيف 58 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست و برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة و تلمسان و النعامة بالناحية العسكرية الثانية".

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محاربة التهريب: توقيف 119 شخصا و ضبط 15 مركبة رباعية الدفع و شاحنة بجنوب البلاد
  أدرج يـوم : السبت, 27 حزيران/يونيو 2020 17:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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