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فورار: 283 إصابة جديدة، 136حالة شفاء و 7 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : السبت, 27 حزيران/يونيو 2020 16:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
فورار: 283 إصابة جديدة، 136حالة شفاء و 7 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الأخيرة

الجزائر - سجلت 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 7 وفيات جديدة خلال ال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 136 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه، يوم السبت، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأفاد الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، بأن العدد الاجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 12968 حالة، و هو ما يمثل نسبة 29،5حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 892 في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 9202 حالة.

و أوضح أن الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع الوفيات.

و أضاف الدكتور فورار بأن 29 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية و9 ولايات لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية مع الاشارة الى أن 24 ولاية سجلت بها ما بين حالة و واحدة و 5 حالات و 15 ولاية سجلت أكثر من 5 حالات.

أما فيما يتعلق بالحالات التي خضعت للعلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 30345 حالة، فيما يوجد حاليا 49 مريضا بالعناية المركزة.

في الأخير، أكد الدكتور فورار أن الوضعية الحلية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة و احترام قواعد النظافة و المسافة الجسدية و الامتثال لقواعد الحجر الصحي و الارتداء الالزامي للقناع الواقي مع المحافظة على صحة كبار السن خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

آخر تعديل على السبت, 27 حزيران/يونيو 2020 17:50
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فورار: 283 إصابة جديدة، 136حالة شفاء و 7 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : السبت, 27 حزيران/يونيو 2020 16:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

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