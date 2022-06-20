الرئيس المدير العام لسوناطراك يتفقد المنطقة الصناعية للنقل عبر الأنابيب ببجاية -

محاربة التهريب: توقيف 119 شخصا و ضبط 15 مركبة رباعية الدفع و شاحنة بجنوب البلاد -

صناعة صيدلانية: مرافقة المتعاملين الاقتصاديين لرفع حجم الصادرات -

فورار: 283 إصابة جديدة، 136حالة شفاء و 7 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الأخيرة -

تصحر: منظمة فاو تدعو الى تكثيف الجهود لتجسيد الجدار الأخضر الافريقي -

تجارة : مجلس المنافسة يدعو إلى إعادة تأهيل مهامه -

واجعوط : النقابات القطاعية ستكون لها كلمتها حول إصلاح المنظومة التربوية -

رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي -

وفاة رئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبد السلام -

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الدوري غدا الاحد برئاسة الرئيس تبون -

سميرشعابنة لم يعد عضوا في الحكومة -

الرئيس غالي يطالب الأمين العام الأممي بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الأسرى الصحراويين -

جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي لا يمكن أبداً أن يقبلا بأعمال الضم التي يقوم بها المغرب -

عين تموشنت: وفاة غريق و إنقاذ 3 آخرين بعرض البحر ببني صاف -

كورونا: 240 إصابة جديدة, 146 حالة شفاء و 7 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الأخيرة -

كوفيد-19: اجراء 2500 تحليل يوميا عبر القطر للكشف عن الفيروس -

حملة شجرة لكل مواطن: غرس أكثر من مليون شجرة بولاية البليدة -

هيئات حقوقية تدين سياسة الإفلات من العقاب المنتهجة من قبل الإحتلال المغربي -

وفاة عضو مجلس الأمة المجاهد حمود شايد -