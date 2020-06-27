Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وفاة رئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبد السلام

  أدرج يـوم : السبت, 27 حزيران/يونيو 2020 14:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
وفاة رئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبد السلام

الجزائر - توفي المجاهد و رئيس الحكومة الأسبق، بلعيد عبد السلام، عن عمر ناهر 92 سنة، حسب ما علم اليوم السبت لدى وزارة المجاهدين.

الفقيد من مواليد 1928 بعين الكبيرة (سطيف) من المناضلين الأوائل في الحركة الوطنية، كما كان الفقيد من الأعضاء المؤسسين لرابطة الطلاب المسلمين في شمال افريقيا (1951-1953) و كذا عضو مؤسس لاتحاد الطلاب المسلمين الجزائريين سنة 1953.

التحق الفقيد بصفوف الثورة التحريرية المظفرة سنة 1955 أين أسس، رفقة مجموعة من الطلبة، الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين في جويلية 1955 ليساهم بذلك في الإعلان عن اضراب الطلبة الجزائريين يوم 19 ماي 1956 و يلتحق بقيادة الثورة بالقاعدة الغربية أين أوكلت له العديد من المهام.

في سنة  1958، كلف بمهام في اطار هياكل الحكومة المؤقتة منها مساعد لوزير الشؤون الاجتماعية و الثقافية، ليعين سنة 1961 في ديوان الحكومة المؤقتة إلى غاية الاستقلال. و بعد وقف اطلاق النار مباشرة كلف بتسيير الشؤون الاقتصادية في الهيئة التنفيذية المؤقتة.

بعد الاستقلال، واصل الفقيد خدمة الوطن في العديد من المناصب السامية منها رئيسا للوفد الجزائري المفاوض مع الطرف الفرنسي بخصوص ملف الطاقة، مديرا عاما لشركة سوناطراك (1964-1965)، وزيرا للصناعة و الطاقة (1965-1977)، وزيرا للصناعات الخفيفة (1977-1979) و رئيسا للحكومة (1992-1993). للراحل أيضا عدة اصدارات في المجلات السياسية و الاقتصادية و التاريخية.

و أمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير المجاهدين و ذوي الحقوق، الطيب زيتوني، إلى اسرة الفقيد بأصدق التعازي و أخلص المواساة، سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد روحه بواسع الرحمة و الرضوان و يسكنه فراديس الجنان و أن يلهم أهله و رفاقه جميل الصبر و السلوان.

كلـمات مفتـاحيــة :
وفاة رئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبد السلام
  أدرج يـوم : السبت, 27 حزيران/يونيو 2020 14:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.27

واجعوط : النقابات القطاعية ستكون لها "كلمتها" حول إصلاح المنظومة التربوية

20.06.27

وفاة المجاهد منصوري محمد، الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين بمعسكر

20.06.27

رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي 

20.06.27

وفاة رئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبد السلام

20.06.27

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الدوري غدا الاحد برئاسة الرئيس تبون

20.06.27

سميرشعابنة لم يعد عضوا في الحكومة

الأكثــر قـراءة

20.06.24

الصحراء الغربية: الهلال الأحمر الصحراوي يناشد الدول المانحة الاسراع في الاستجابة للاجئين

20.06.22

الخطوط الجوية الجزائرية: الانطلاق في عملية تجديد صلاحية 600 ألف تذكرة سفر

20.06.22

الشلف: تجربة نموذجية لزراعة شجرة الأرقان بالكريمية

20.06.23

الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة

20.06.25

برنامج عدل: إطلاق عملية جديدة لاختيار المواقع لفائدة 40 ألف مكتتب في الأيام القادمة

20.06.24

سمير شعابنة يتسلم مهامه الجديدة كوزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالجالية الوطنية بالخارج