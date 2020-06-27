سميرشعابنة لم يعد عضوا في الحكومة

وجاء في البيان انه "بمناسبة التعديل الوزاري الأخير الذي جرى بتاريخ 23 يونيو 2020 تم تعيين النائب بالمجلس الشعبي الوطني السيد سمير شعابنة وزيرا منتدبا مكلفا بالجالية الوطنية في الخارج".
واضاف البيان انه "خلال المشاورات من أجل تشكيل الحكومة قبل السيد سمير شعابنة حقيبة وزير منتدب مكلف بالجالية الوطنية في الخارج من دون ان يصرح انه يحوز على جنسية مزدوجة".
وأكد المصدر انه " طلب, على ثر ذلك, من السيد شعابنة, الامتثال الى الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 01-17 المؤرخ في 10 يناير 2017 المحددة لقائمة المسؤوليات العليا و الوظائف السياسية و التي يشترط حصول عليها الجنسية الجزائرية دون سواها و التخلي عن الجنسية الأجنبية" .
و"امام رفضه يضيف البيان وبقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فقد تم الغاء تعيين السيد سمير شعابنة كوزير منتدب مكلف بالجالية الوطنية في الخارج وتبعا لذلك فلم يعد عضوا في الحكومة."