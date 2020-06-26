تضامن: شركة طيران الطاسيلي تقوم بتحويلين طبيين في ظرف أسبوع من إليزي إلى العاصمة

وجاء في البيان أنه "تجسيدا لمبدأ التضامن وطابع المواطنة للشركة أجرت طيران الطاسيلي اليوم الخميس 25 يونيو 2020 ثاني تحويل طبي لها خلال الأسبوع انطلاقا من مطار إن أميناس زرزاوتين بولاية إيليزي".
وأوضح ذات المصدر أنه بعد اجلاء مواطن مصاب في حادث مرور يوم الاثنين الفارط, قام طيران الطاسيلي اليوم الخميس بنقل طفل في سن الثالثة من ولاية إيليزي نحو العاصمة لإجراء تحاليل طبية مستعجلة.
وأضاف البيان أن "الطفل الذي كان مرفوقا بوالدته وصل إلى الجزائر العاصمة في ظروف أمن بيولوجي مثلى".
وبذلك فإن طيران الطاسيلي وهو فرع 100% من فروع سوناطراك يستجيب لمختلف طلبات السلطات الصحية العمومية بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية بعمليات التحويل والاجلاء هذه على المستوى المحلي ترسيخا لمبادئ المواطنة والمنفعة العمومية.