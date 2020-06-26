Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تضامن: شركة طيران الطاسيلي تقوم بتحويلين طبيين في ظرف أسبوع من إليزي إلى العاصمة

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 حزيران/يونيو 2020 14:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
تضامن: شركة طيران الطاسيلي تقوم بتحويلين طبيين في ظرف أسبوع من إليزي إلى العاصمة

الجزائر - أجرت شركة النقل الجوي طيران الطاسيلي التابعة لسوناطراك يوم الخميس ثاني تحويل طبي لها خلال الأسبوع انطلاقا من مطار إن أميناس (ولاية إيليزي) نحو الجزائر العاصمة, حسبما أكدته الشركة في بيان لها.

وجاء في البيان أنه "تجسيدا لمبدأ التضامن وطابع المواطنة للشركة أجرت طيران الطاسيلي اليوم الخميس 25 يونيو 2020 ثاني تحويل طبي لها خلال الأسبوع انطلاقا من مطار إن أميناس زرزاوتين بولاية إيليزي".

وأوضح ذات المصدر أنه بعد اجلاء مواطن مصاب في حادث مرور يوم الاثنين الفارط, قام طيران الطاسيلي اليوم الخميس بنقل طفل في سن الثالثة من ولاية إيليزي نحو العاصمة لإجراء تحاليل طبية مستعجلة.

وأضاف البيان أن "الطفل الذي كان مرفوقا بوالدته وصل إلى الجزائر العاصمة في ظروف أمن بيولوجي مثلى".

وبذلك فإن طيران الطاسيلي وهو فرع 100%  من فروع سوناطراك يستجيب لمختلف طلبات السلطات الصحية العمومية بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية بعمليات التحويل والاجلاء هذه على المستوى المحلي ترسيخا لمبادئ المواطنة والمنفعة العمومية.

كلـمات مفتـاحيــة :
تضامن: شركة طيران الطاسيلي تقوم بتحويلين طبيين في ظرف أسبوع من إليزي إلى العاصمة
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 حزيران/يونيو 2020 14:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.26

تلمسان: مساعي للمحافظة على المساجد التاريخية

20.06.26

وهران: مساجد عتيقة ارتبطت بالماضي المجيد للمدينة تنتظر الترميم

20.06.26

الرئيس غالي يطالب الأمين العام الأممي "بالتدخل العاجل" لإنهاء معاناة الأسرى الصحراويين

20.06.26

الرابطة الأولى: شباب قسنطينة يستقبل بملعب بن عبد المالك رمضان الموسم المقبل

20.06.26

تبسة: الاستثمار السياحي في الفضاءات الغابية والجبلية يحظى باهتمام كبير

20.06.26

مكافحة الاتجار بالمهلوسات عبر الوطن: ما يقرب من 20 بالمائة تم حجزه بقسنطينة

الأكثــر قـراءة

20.06.22

الخطوط الجوية الجزائرية: الانطلاق في عملية تجديد صلاحية 600 ألف تذكرة سفر

20.06.24

الصحراء الغربية: الهلال الأحمر الصحراوي يناشد الدول المانحة الاسراع في الاستجابة للاجئين

20.06.23

الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة

20.06.22

الشلف: تجربة نموذجية لزراعة شجرة الأرقان بالكريمية

20.06.24

اللواء شنقريحة يستقبل من طرف نائب وزير الدفاع الروسي

20.06.23

رزيق يترأس اجتماعا حول نظام الرقابة على مستوى مفتشيات الحدود