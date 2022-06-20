محكمة البليدة: إدانة هامل و براشدي ب 4 سنوات سجنا نافذا في قضية سوء استغلال الوظيفة

كما رفض قاضي جلسة المحاكمة في هذه القضية طلب الضابط أنزار سعيد, رئيس أمن حضري سابق بالقبة التأسيس كطرف مدني بعدما تعرض للإبتزاز و الضغوطات من طرف براشدي سنة 2012 عندما كان يشغل هذا الأخير منصب نائب رئيس لأمن العاصمة.
وطالب الضابط انزار الذي أدانته محكمة الشراقة آنذاك بستة سنوات سجنا نافذا ثم ثلاث سنوات سجنا نافذا بعد استئناف الحكم بمجلس قضاء البليدة, هيئة المحكمة تعويضه بعشرة ملايير سنتيم عن الضرر الذي ألحقه به الرئيس السابق لأمن العاصمة.
للتذكير, فقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة سهرة أمس الخميس عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني, عبد الغني هامل, و 10سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثاني, رئيس أمن الجزائر العاصمة سابقا, نور الدين براشدي, و غرامة مليون دج لكل واحد منهما.
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