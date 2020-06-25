اختبار التربية البدنية: مشروع بروتوكول صحي بمراكز إجراء الامتحانات

الجزائر - أطلع وزير التربية الوطنية, محمد واجعوط, يوم الخميس, بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة (الجزائر العاصمة) على مشروع بروتوكول الاجراءات الصحية و الوقائية من فيروس كورونا بمراكز اجراء امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2020 لاختبار مادة التربية البدنية والرياضية.

وقد أعد هذا البروتوكول الاحترازي مجموعة من المختصين والاساتذة "ضمانا لصحة وسلامة المترشحين لهذين الامتحانين بالنظر الى المخاطر التي قد تنجر عن احتكاك التلاميذ ببعضهم في هذا الاختبار وملامستهم واستعمالهم لعدد من الادوات والوسائل اللازمة لممارسة بعض التخصصات الرياضية التي يقتضيها إجراء اختبار مادة الرياضة البدنية والرياضية".

ويتعلق الامر بالإجراءات الواجب اتخاذها قبل الشروع في الامتحان من حيث تعقيم وتطهير جميع ورشات مركز الإجراء قبل فتحه وتعقيم جميع الوسائل البيداغوجية المستعملة وغلق كل القاعات غير المستعملة المتواجدة داخل المركز اضافة الى ضرورة استعمال الشريط للاستعانة بطاولات وكراسي لتحديد مسار المترشحين والمحافظة على التباعد الامني.

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ومن بين الإجراءات التي تم اقتراحها في هذا السياق أيضا إلصاق المنشورات التوجيهية المعتمدة من طرف وزارة الصحة الخاصة بالإجراءات الوقائية والصحية وتوفير قارورات الماء ذات الحجم الصغير للاستعمال الفردي مع إضافة 4 أساتذة لمرافقة وتوجيه المترشحين.

و ينص البروتوكول المقترح على أن ارتداء الكمامات اجباري من طرف كل مترشح ويكلف مؤطرين لقياس درجة حرارة المترشحين واستغلال كل المداخل التابعة للمؤسسة حفاظا على التباعد الوقائي وتوفير الماء والصابون اضافة الى تحديد اماكن المترشحين قبل الاختبارات.

كما يؤكد على انه لا يسمح بنزع الكمامات داخل مراكز الاجراء للمترشحين والمؤطرين ما عدا اثناء الاحماء والاختبارات التطبيقية مع تخصيص ورشة خاصة بإمضاءات المترشحين عند انهاء الاختبارات بشرط ان تكون في الهواء الطلق مع وضع حدود لكل مترشح وتعقيم الايدي قبل الامضاء.

وفي حالة تسجيل درجة حرارة اكثر من 37 درجة أو ظهور أعراض السعال والعطس أو أخرى, أكد المشروع الوقائي على ضرورة طمأنة المترشح وعدم تعطيل السير العادي لعملية الاستقبال وتوجيه المعني الى عيادة المركز من اجل اجراء الفحص الطبي اللازم مع امكانية تأجيل اجراء الاختبار ليوم لاحق (قبل نهاية فترة الامتحان) ام منحه نهائيا قرارا من طبيب المركز .

ومن بين التعليمات التي تضمنها هذا البروتوكول الابلاغ "الفوري" بالحالات المشتبه بها وارسال تقرير يومي للإجراءات المتخذة بالمركز الى مديرية التربية.