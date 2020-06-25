و أوضح المصدر ذاته أنه "خلال هذا الاتصال الهاتفي، أعرب الرئيسان عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات القائمة بين الجزائر وإثيوبيا، وتبادلا وجهات النظر بصفة معمقة حول أهم قضايا الساعة في إفريقيا".
الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من رئيسة اثيوبيا
أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 15:53 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 31 مرات
الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الخميس, مكالمة هاتفية من رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية السيدة ساهلى-ورق زودي ( Sahle-Work Zewed ) , حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
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