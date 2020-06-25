اختبار التربية البدنية: مشروع بروتوكول صحي بمراكز إجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا -

الامتحانات المهنية للترقية : واجعوط يعاين عملية التصحيح في الجزائر العاصمة -

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من رئيسة اثيوبيا -

برنامج عدل: إطلاق عملية جديدة لاختيار المواقع لفائدة 40 ألف مكتتب في الأيام القادمة -

توظيف أكثر من 220 شخص من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة العدل في السنوات الأخيرة -

الإحصاء الجديد للبنايات المهددة بالانهيار متواصل بالقصبة -

مكافحة المخدرات: أغلب القضايا تعالجها مصالح الأمن بفضل مساهمة المواطن في التبليغ -

المجتمع الدولي يؤكد معارضته لمخطط الاحتلال الإسرائيلي ضم أراضي فلسطينية -

بعوضة النمر: لا يوجد أي سبب موضوعي للحديث عن حالة تأهب -

وزارة الشؤون الدينية: إنطلاق قافلة تضامنية إتجاه قرى و مداشر ولاية تيزي وزو -

أم البواقي: افتتاح تظاهرة أسبوع الفيلم القصير الافتراضي بفيلم كلمات الشبابي -

محكمة البليدة: انطلاق جلسة محاكمة عبد الغاني هامل و براشدي نورالدين -

ميلة: إنتاج 639 ألف و700 قنطار من الثوم -

الرئيس تبون يوقع مرسوما يتضمن إعفاء من الخدمة الوطنية المواطنين البالغين 30 سنة فأكثر -

سوناطراك وتوتال تجددان اتفاقهما بشأن الغاز الطبيعي المسال -

محمد عرقاب يستلم مهامه على رأس وزارة المناجم -

التضامن الدولي الناشط و الفعال في مساندة الصحراويين دائما في كفاحهم المشروع من أجل الاستقلال -

عبد الحميد حمداني يتسلم مهامه على رأس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية -

مدوار: قرار إستئناف المنافسة من عدمه يرجع حصريا للسلطات الصحية -