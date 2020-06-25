Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من رئيسة اثيوبيا

  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 15:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرات
الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من رئيسة اثيوبيا

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الخميس, مكالمة هاتفية من رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية السيدة ساهلى-ورق زودي (   Sahle-Work Zewed ) , حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و أوضح المصدر ذاته أنه "خلال هذا الاتصال الهاتفي، أعرب الرئيسان عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات القائمة بين الجزائر وإثيوبيا، وتبادلا وجهات النظر بصفة معمقة حول أهم قضايا الساعة في إفريقيا".

آخر تعديل على الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 16:31
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من رئيسة اثيوبيا
  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 15:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.25

الجلفة: قدماء الكشافة الإسلامية ينظمون حملة "تشاركية" للتحسيس من مخاطر اللسعات العقربية…

20.06.25

اختبار التربية البدنية: مشروع بروتوكول صحي بمراكز إجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط و…

20.06.25

الامتحانات المهنية للترقية : واجعوط يعاين عملية التصحيح في الجزائر العاصمة

20.06.25

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من رئيسة اثيوبيا

20.06.25

توقيف 13 مشتبها فيه بتهمة السطو و سرقة مصنع قهوة

20.06.25

برنامج عدل: إطلاق عملية جديدة لاختيار المواقع لفائدة 40 ألف مكتتب في الأيام القادمة

الأكثــر قـراءة

20.06.22

الخطوط الجوية الجزائرية: الانطلاق في عملية تجديد صلاحية 600 ألف تذكرة سفر

20.06.22

الشلف: تجربة نموذجية لزراعة شجرة الأرقان بالكريمية

20.06.23

الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة

20.06.22

تيزي وزو: إصابة عون غابي في انفجار ثلاث قنابل تقليدية

20.06.22

عودة تدريجية لنشاط الأروقة الفنية بالعاصمة

20.06.23

رزيق يترأس اجتماعا حول نظام الرقابة على مستوى مفتشيات الحدود