مسودة الدستور حررت عمل الجمعيات الشبانية

الشلف - أكد مشاركون في يوم دراسي نظم يوم الخميس بالشلف حول إثراء ومناقشة مسودة تعديل الدستور، أن هذه الوثيقة "حملت عدة مواد دستورية حررت عمل الجمعيات والتنظيمات الشبانية".

واعتبر المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي احتضنته قاعة المحاضرات بديوان مؤسسات الشباب، أن مسوّدة الدستور "جاءت بعدة مواد في مجال الحقوق والحريات العامة التي حررت الفعل الشبابي وفتحت له المجال أكثر للتعبير عن احتياجات هذه الفئة والمجتمع المدني بصفة عامة".

وقال أستاذ العلوم الاجتماعية والدراسات الانتروبولوجية بجامعة الشلف، ميلود بوعزدية، خلال مداخلته أن مسودة تعديل الدستور "حررت الجمعيات والتنظيمات الشبانية، و جعلت عدم امكانية حلها إلا بقرار قضائي، بعيدا عن الإبتزازات والمساومات التي كانت تمارس سابقا من قبل الإدارة".

وأبرز ذات المتحدّث أن "الجمعيات هي فاعل أساسي في تأطير المجتمع المدني وسلوكياته وزرع ثقافة التعايش، وأن وثيقة تعديل الدستور حملت مواد تسمح بنشاط هذه التنظيمات وإسماع صوتها والتعبير عن احتياجاتها".

بدوره، أشاد أستاذ التاريخ بجامعة الشلف، الطيب بوقرة، بأهمية تنظيم هكذا أيام وندوات تتباحث خلالها مختلف الفئات وفواعل المجتمع المدني ما جاء في مسودة تعديل الدستور لاسيما ما يتعلق منها بالمواد التي تكرس الفعل الشبابي وتفتح المجال أمامهم (الشباب) للمشاركة في الحياة السياسية والجمعوية".

وبعد أن تطرق لكرونولوجيا الدساتير الجزائرية وظروف صياغتها اعتبر مسوّدة الدستور هي "مشروع مستقبلي ينبغي أن يكون توافقيا جامعا وشاملا صالحا على الأقل لعشرين سنة، بما يسمح بالحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وعدم استنزاف ثروات البلاد".

وبالمقارنة مع الدساتير الجزائرية السابقة قال السيد بوقرة أن مشروع الدستور "يُعرض لأول مرة للمجتمع للنقاش والإثراء وفي خضم أزمة كورونا".

للاشارة، شهدت الندوة مشاركة عدد من الجمعيات قدمت مقترحات وتدخلات خاصة ما تعلق بالمادتين 53 و201 اللتين تنصان على حق وشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات

وحلها و كذا تقديم المجلس الأعلى للشباب لآراء وتوصيات حول حاجات الشباب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

وحسبما علم لدى المنظمين، فإنه من المنتظر أن يتم تنشيط لقاءات أخرى لتسليط الضوء وتدارس مختلف المحاور التي تعنى بالشباب والجمعيات، يتم خلالها توجيه الدعوة للفاعلين في هذا المجال الذين لم يتم اشتراكهم بفعاليات هذا اللقاء بسبب تدابير وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.