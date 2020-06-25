و يتابع المتهمان هامل و براشدي اللذان يحضران جلسة المحاكمة، وفق المعايير المعمول بها لمكافحة فيروس كوفيد 19، سيما منها ما تعلق بالتباعد الجسماني، بجنحة سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير العام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحتها.
محكمة البليدة: انطلاق جلسة محاكمة عبد الغاني هامل و براشدي نورالدين
أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 11:50 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 8 مرات
البليدة - انطلقت يوم الخميس بمحكمة البليدة جلسة محاكمة المدير العام السابق للامن الوطني، عبد الغني هامل و الرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر العاصمة، نورالدين براشدي، بعد تأجيلها لخمس مرات متتالية بسبب جائحة كورونا.
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