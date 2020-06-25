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الاهتمام الواسع بمسودة تعديل الدستور "ينم عن الوعي الكبير للمجتمع الجزائري سياسيا "

  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 09:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات
الاهتمام الواسع بمسودة تعديل الدستور &quot;ينم عن الوعي الكبير للمجتمع الجزائري سياسيا &quot;

الجلفة - اعتبر عضو لجنة خبراء صياغة مسودة تعديل الدستور عبد الحق مرسلي عبر أثير إذاعة الجلفة أن الاهتمام الواسع بمسودة تعديل الدستور "ينم عن الوعي الكبير للمجتمع الجزائري سياسيا".

وقال السيد مرسلي لدى استضافته يوم الأربعاء عبر الهاتف في برنامج "فضاء خاص" لإذاعة الجلفة الجهوية، لشرح مضامين مسودة المشروع التمهيدي للدستور، و الذي بث عبر 13 محطة بالجنوب الكبير، أن " الاهتمام الواسع بشأن مسودة تعديل الدستور ينم عن الوعي السياسي الكبير للمواطن الجزائري عبر كامل ربوع الوطن، و اهتمامه بهذه الوثيقة السامية."

وأضاف الخبير في القانون أن الملاحظ في هذه الخطوة الهامة، حيث يعرض الدستور للنقاش بهذا الشكل لأول مرة في تاريخ الجزائر، "هو نمو الثقافة القانونية الدستورية لدى لمواطن وهو ما يشكل بادرة خير نحييها ونثمنها.''

ودعا المصدر كل مهتم بمجال الدستور أن "يطلع على هذه الوثيقة و على النص ككل في انسجام لا يقتطع منه أية كلمة أو مادة، لأنه يعتبر نظام سياسي و قانوني منسجم في ما بين أطرافه ولا يمكن أن نجزئه"، كما قال.

وأبرز عضو لجنة الخبراء في محور مؤسسات الرقابة بأن هناك مسألة "جد مهمة " تتعلق بتحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، "هذه المسألة لوحدها تشكل ضمانة مهمة من الضمانات التي يحتاجها المواطن لحماية حقوقه الدستورية".

وأضاف قائلا: " في إطار هذه المحكمة الدستورية يمكن للمواطن أن يرفع دعوة دستورية أمام المحكمة ليطالب فيها بتطبيق، ليس فقط أحكام الدستور التي تؤكد حقوقه، و إنما كذلك الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات و الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وهو ما تضمنته المقترحات ".

للإشارة، فصل ضيف الإذاعة في مختلف محاور مضامين مسودة تعديل الدستور، لاسيما منها التي تخص المبادئ العامة وكذا محور الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات، إلى جانب محور تنظيم وفصل السلطات. واختتم تدخله في جوانبه القانونية بمتفرقات تخص المسودة وما تعلق بالديباجة.

آخر تعديل على الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 10:09
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الاهتمام الواسع بمسودة تعديل الدستور "ينم عن الوعي الكبير للمجتمع الجزائري سياسيا "
  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 09:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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