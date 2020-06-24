اللواء شنقريحة يستقبل من طرف نائب وزير الدفاع الروسي

وتحدث الطرفان, في هذا اللقاء الذي حضره أعضاء الوفد الجزائري المرافق للواء شنقريحة الى جانب كبار مساعدي وزير الدفاع الروسي حول "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين وتطوير العمل العسكري المشترك من خلال تبادل الخبرات والتجارب، حيث ثمن الطرفان هذا التعاون القائم بين الجيش الجزائري والروسي نظرا لأهميته البالغة".
من جهته أكد نائب وزير الدفاع الروسي أن "بلاده تعمل دوما على تطوير علاقاتها مع الجزائر، الشريك الاستراتيجي الهام وذلك بما يخدم مصلحة البلدين، الشعبين والجيشين".
وبدوره أكد اللواء شنقريحة على عمق العلاقات القائمة بين البلدين والجيشين "والتي تمتد إلى مرحلة الثورة التحريرية المجيدة".
وذكر البيان أنه على هامش الاستقبال وتقديرا للحضور المتميز للوفد الجزائري في احتفالات الذكرى ال75 لعيد النصر في الحرب الوطنية الكبرى 1941-1945 و "هي الاحتفالات الهامة لدى الشعب والحكومة الروسية والتي جرت في ظروف خاصة"، أسدى نائب وزير الدفاع الروسي وسام الذكرى الخامسة والسبعين للانتصار على النازية لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة "تعبيرا عن عمق العلاقات بين البلدين والجيشين".
وكان اللواء شنقريحة قد حضر صبيحة اليوم النشاطات الرسمية لإحياء الذكرى الخامسة والسبعون لعيد النصر في الحرب الوطنية الكبرى 1941-1945 تلبية للدعوة التي تلقاها من الفريق الأول سيرغي كوجوغوفيتش شويغو وزير الدفاع الروسي.
وأشار المصدر إلى أن "الاستعراض العسكري الضخم الذي نظم بالساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو، شارك فيه قرابة 14 ألف جندي من مختلف الفرق و الأفواج العسكرية بالإضافة الى مشاركة القوات الجوية الروسية بأكثر من 75 طائرة حربية ومروحية من زمن الحرب العالمية الثانية بالإضافة إلى أحدث المعدات العسكرية الروسية".