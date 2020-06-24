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سمير شعابنة يتسلم مهامه الجديدة كوزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالجالية الوطنية بالخارج

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 19:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 265 مرات
سمير شعابنة يتسلم مهامه الجديدة كوزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالجالية الوطنية بالخارج

 

الجزائر – تسلم سمير شعابنة يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة مهامه الجديدة كوزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالجالية الوطنية بالخارج.

وجرى حفل التنصيب بمقر وزارة الشؤون الخارجية بحضور وزير الدولة السابق المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج رشيد بلادهان وعدد من المسؤولين والإطارات بالوزارة.

وفي تصريح بهذه المناسبة قال السيد شعابنة "أود أن أشكر أخي وزميلي (رشيد بلادهان) الذي أجريت معه عدة مقابلات ومحادثات مفيدة للغاية تعلمت منها الكثير" مضيفا "أود أن أشكره على الجهود الكبيرة التي بذلها".

من جهته أعرب السيد بلادهان عن "تمنياته بالنجاح للوزير المنتدب الجديد" مشيرا إلى أن "السيد شعابنة بحكم نشاطه وخبرته مع الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج مؤهل لمعرفة انشغالات جاليتنا".

سمير شعابنة صحفي سابق ونائب (جبهة المستقبل) عن منطقة جنوب فرنسا (المنطقة 2 مرسيليا) وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني.

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سمير شعابنة يتسلم مهامه الجديدة كوزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالجالية الوطنية بالخارج
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 19:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 265 مرة   شارك

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