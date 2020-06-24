المقترحات المطروحة بشأن تعديل الدستور تعبر بصدق عن الرغبة في التغيير (الهلال الأحمر)

وباعتباره مرافقا للسلطات العمومية, قدم الهلال الاحمر الجزائري مقترحاته لإثراء مسودة تعديل الدستور, والتي حملت مقترحين "يشكلان بعدا حقيقيا نحو الجزائر الجديدة التي تقوم على أساس القيم والمبادئ الراسخة في المجتمع".
وتمثل أول اقتراح في "التأكيد على إدراج أهمية ثقافة العمل الإنساني والتضامن التي تشكل ميزة من مميزات الشعب الجزائري في ديباجة وثيقة الدستور", حيث أكد الهلال الأحمر على أن "التضامن الانساني قيمة اجتماعية لدى الشعب الجزائري وتعتبر ركيزة أساسية في تعزيز قيم الوحدة الوطنية والتكامل والتآزر".
أما المقترح الثاني فأكد على ضرورة "إدراج الهلال الأحمر الجزائري كهيئة استشارية تعنى بالعمل الإنساني لما لهذه الهيئة من أهمية مثل ما هو موضح في مضمون المقترح المرفوع".
وعللت المؤسسة مقترحاتها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 62-524 المؤرخ في 6 سبتمبر 1962 الذي يعتبر الهلال الأحمر الجزائري مؤسسة وطنية وحيدة للإغاثة الإنسانية والذي تمم بمرسوم تنفيذي رقم 98-319 المؤرخ في 06 أكتوبر 1998 والمتمم والمكمل للمرسوم الرئاسي رقم 62-524 المؤرخ في 6 سبتمبر 1962 والمتضمن الاعتراف بالهلال الأحمر الجزائري مؤسسة وطنية.
كما ذكرت بالمرسوم التنفيذي رقم 08-59 المؤرخ في 13 فيفري 2008 والمتمم والمكمل للمرسوم الرئاسي رقم 62-524 المؤرخ في 6 سبتمبر 1962, والذي أدرج في هياكل المؤسسة الوطنية الهلال الأحمر الجزائري ممثلي السلطات العمومية والمتمثلة في 7 قطاعات وزارية كأعضاء في مجلس الإدارة, بالإضافة إلى المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 62-524 المؤرخ في 6 سبتمبر 1962 والمتضمن في هذه المادة اعتبار الهلال الأحمر الجزائري مساعدا للصحة العسكرية وقت الكوارث.
وفي السياق ذاته, أكد الهلال الأحمر الجزائري على المهام المنوطة به ضمن الحركة الدولية بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الانساني زمن السلم والحرب, إضافة إلى المهام التي يقوم بها داخل الوطن وخارجه باعتباره مرافقا ومساندا لمجهودات السلطات العمومية, ولذلك "فإنه من المهم أن يتم اعتبار الهلال الأحمر الجزائري مؤسسة وطنية ذات طابع استشاري".