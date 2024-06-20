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قضية علي حداد: التماس 15 سنة سجنا في حق اويحيى و سلال و 18 سنة في حق علي حداد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 18:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
قضية علي حداد: التماس 15 سنة سجنا في حق اويحيى و سلال و 18 سنة في حق علي حداد

الجزائر -التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، يوم الأربعاء, في قضية رجل الأعمال علي حداد, 15 سنة سجنا في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال و18 سنة سجنا في حق علي حداد.

كما التمس غرامة مالية بمليون دج في حق أويحيى و سلال و غرامة مالية ب8 مليون دج مع تحديد فترة أمنية في حق علي حداد.

كما التمس وكيل الجمهورية 20 سنة سجنا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب مع اصدار أمر بالقبض الدولي عليه و غرامة بمليون دج و 12 سنة سجن في حق وزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول و غرامة مالية بمليون دج.

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كما التمس ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات في حق الوزير الأسبق للأشغال العمومية عبد القادر قاضي و 8 سنوات سجن و غرامة مالية بمليون دج في حق الوزراء السابقين بوجمعة طلعي و عمارة بن يونس و محجوب بدة و عبد الغاني زعلان و يوسف يوسفي.

كما تم التماس عقوبة 7 سنوات سجن في حق الواليين السابقين لعنابة و البيض محمد سليماني و عبد الله بن منصور و عقوبة 12 سنة سجن في حق ربوح حداد و غرامة مالية ب8 مليون دج.

و التمس ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات في حق كل واحد من الاخوة حداد سفيان عمر و مزيان مع غرامة مالية ب8 مليون دج لكل واحد منهم مع التماس مصادرة ممتلكات كل المتهمين.

آخر تعديل على الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 19:00
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قضية علي حداد: التماس 15 سنة سجنا في حق اويحيى و سلال و 18 سنة في حق علي حداد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 18:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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