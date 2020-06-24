وأوضح المصدر ذاته أن الأسئلة المبرمجة في هذه الجلسة تتوزع كما يلي: سؤالان (02) موجهان لوزير العدل حافظ الأختام, ثلاثة أسئلة (03) لوزير الشباب والرياضة, ثلاثة أسئلة (03) لوزير الصناعة, ثلاثة أسئلة (03) لوزير السكن والعمران والمدينة, ثلاثة أسئلة (03) لوزير المواد المائية|, ثلاثة أسئلة (03) لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وثلاثة أسئلة (03) لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
المجلس الشعبي الوطني: جلسة علنية الخميس لطرح أسئلة شفوية
أدرج يـوم : الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 16:48 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 15 مرات
الجزائر- يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله, يوم غد الخميس, في جلسة علنية ستخصص لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, حسبما أورده يوم الأربعاء بيان للغرفة السفلى للبرلمان.
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