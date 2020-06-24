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قضية علي حداد: استئناف وقائع اليوم الثالث من المحاكمة بالاستماع لعدد من المتهمين والشهود

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 16:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
قضية علي حداد: استئناف وقائع اليوم الثالث من المحاكمة بالاستماع لعدد من المتهمين والشهود

الجزائر - استأنفت يوم الأربعاء بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة, وقائع اليوم الثالث من محاكمة رجل الأعمال علي حداد بالاستماع لأقوال لعدد من المتهمين من بينهم وزيرا الأشغال العمومية السابقان عمر غول  وعبد القادر قاضي وكذا إلى عدد من الشهود.

وفي رده على أسئلة القاضي ووكيل الجمهورية, أنكر غول كل التهم الموجهة اليه, مبرزا انه منح صفقات بالتراضي البسيط في مشاريع الطريق السيار شرق/غرب "تنفيذا لتعليمات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة و لرؤساء الحكومات السابقين".

كما أبرز أن مجمع علي حداد كلف بإنجاز مشاريع هذا الطريق لأنه "يحظى بمكانة معترف بها", موضحا أن لجنة الصفقات "لم تعترض على مشروع" الطريق السيار.

ورفض غول الرد على بعض الأسئلة, مبررا موقفه بكونه "قضى فترة عام و نصف في وزارة الأشغال العمومية", كما أبرز ان الاستعجال بتهيئة المطار الدولي وربطه بطريق السيارات ليس قرار وزارة الأشغال العمومية, اذ تم اتخاذه في مجلس الحكومة شهر ماي 2004 في إطار تحضير القمة العربية التي احتضنتها الجزائر في 2005.

وخلال هذه الجلسة أنكر الوزير السابق للأشغال العمومية عبد القادر قاضي التهم الموجهة اليه.

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وتم خلال الفترة الصباحية الاستماع الى أقوال المتهمين غير الموقوفين وكذا عدد من الشهود من بينهم وزير الشباب والرياضية السابق محمد حطاب وعدد من الولاة و الإطارات السابقة.

وستتواصل الجلسة خلال الفترة المسائية بالاستماع الى بقية الأطراف المعنية بهذه القضية.

آخر تعديل على الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 16:45
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قضية علي حداد: استئناف وقائع اليوم الثالث من المحاكمة بالاستماع لعدد من المتهمين والشهود
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 16:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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