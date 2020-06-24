جثمان المجاهد العقيد المتقاعد حسين سنوسي يوارى التراب بمقبرة العالية

الجزائر - ووري يوم الأربعاء جثمان المجاهد العقيد المتقاعد بسلاح الطيران وعضو وزارة التسليح والاتصالات العامة (المالغ) حسين سنوسي الذي وافته المنية امس الثلاثاء بمستشفى عين النعجة بعد معاناة طويلة مع المرض, التراب بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.

و جرت مراسم تشييع الجنازة بحضور المستشار برئاسة الجمهورية السيد عبد الحفيظ علاهم ووزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني و وزير الداخلية الأسبق السيد دحو ولد قابلية رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح و الاتصالات العامة (مالغ) و كذا مجاهدين و اقرباء الفقيد.

و قال السيد زيتوني في كلمة له عقب مراسيم الجنازة ان الفقيد كان احد المساهمين في امجاد الجزائر و استقرارها وواحد من صناع تاريخها.

اقرأ أيضا: وفاة المجاهد العقيد المتقاعد حسين سنوسي

وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, قد بعث ببرقية تعزية الى عائلة المجاهد العقيد المتقاعد حسين سنوسي الذي وافته المنية أمس الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض.

و أشاد رئيس الجمهورية في برقية التعزية ''بخصال المرحوم و نضالاته إبان الثورة التحريرية, سائلا الله عز و جل أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواسعة و يسكنه فسيح جنانه".

و يعرف الفقيد بكونه من أوائل طياري جيش التحرير الوطني, الذي تم تكوينهم إبان ثورة التحرير المظفرة, حيث تم تكليفه بالعديد من المهام بتونس أثناء فترة حرب التحرير و بالشرق الأوسط عقب الاستقلال.

و كان المرحوم قد شغل منصب المدير العام لديوان رياض الفتح في نهاية الثمانينات, بعد تدشين المعلم المخلد للثورة التحريرية و المطل على خليج الجزائر "مقام الشهيد" .