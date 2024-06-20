اجتماع مجموعة ال 22: محطة "فاصلة و مصيرية" في كفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي

الجزائر - أكد الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيغة, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن اجتماع مجموعة ال22 التاريخية, الذي يحيي هذه السنة ذكراه ال66, محطة "فاصلة" و "مصيرية" في تاريخ الجزائر و كفاح شعبها ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم.

وأوضح السيد ربيغة, في تصريح للصحافة على هامش ندوة تاريخية نظمها المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر حول هذه الذكرى التاريخية, أن هذا الموعد يعتبر "محطة فاصلة في تاريخ الجزائر في طريق نحو التحرر من نير الاستعمار وهي نتيجة نضالات أفرزت شبابا أخذوا على عاتقهم مسؤولية المسار التحرري".

وأضاف بأن دور وزارة المجاهدين يكمن أساسا في الوقوف على الاحداث البارزة في تاريخ البلاد و الاحتفال بالرموز الوطنية وتمجيد الثورة واثرها من أجل الربط بين الاجيال المتعاقبة حفاظا على الذاكرة الجماعية, مؤكدا بأن الجزائر الجديدة تحتاج الى "نموذج حي و فعال لتبليغ هذه الرسالة".

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وبخصوص اتفاقية تعاون وقعت بين وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وجمعية قدماء الكشافة الاسلامية الجزائرية, قال الامين العام أنها بمثابة فضاء جديد للتعامل مع مختلف الفاعلين في المجتمع المدني من أجل نقل مختلف الاحداث التاريخية والاحتفال بها قصد التعريف بها للأجيال وتبليغ رسالة الشهداء. وبالمناسبة ذكر ذات المسؤول بأنه تم انجاز العديد من الاشرطة السمعية-البصرية حول ثورة التحرير لبلوغ هذا الغرض.

يذكر بأن مساعي وتحركات مجموعة من الشباب المفعم بالحماس والافكار الثورية التحررية في بداية الخمسينات خلصت الى تشكيل مجموعة ال 22 التاريخية التي عقدت أول اجتماعا لها في 24 يونيو 1954 بمنزل المناضل الياس دريش بحي المدنية. وكان ترأس الاجتماع الشهيد مصطفى بن بولعيد بينما تولى محمد بوضياف اعداد التقرير العام وعرضه على الحاضرين. وبعد المناقشة وابداء الرأي خلصت المجموعة الى النقاط التالية : العمل على توحيد الصفوف ولم الشمل المناضلين كلحمة واحدة وتدعيم موقف اللجنة الثورية للوحدة والعمل في أهدافها الثلاثة : الثورة والوحدة والعمل بالإضافة الى تفجير الثورة في تاريخ يحدد لاحقا. وبعد مشاورات أخذت المجموعة على عاتقها تبني فكرة العمل المسلح باعتباره الحل الوحيد والامثل لاسترجاع الجزائر لسيادتها.