حجز 40 كيلوغراما من الكيف المعالج بجنوب البلاد

و جاء في البيان أنه و "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، يوم 23 جوان 2020، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، ثلاثة أشخاص وحجزت (05) مركبات رباعية الدفع و(40) كيلوغرام من الكيف المعالج، بالإضافة إلى (32) قنطار من المواد الغذائية الموجهة للتهريب ".
كما تم أيضا حجز "(14) مولدا كهربائيا و(07) مطارق ضغط ومعدات تفجير تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب"، يضيف المصدر ذاته.
وفي سياق آخر، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي "ستة تجار مخدرات وضبطت (15،8) كيلوغرام من الكيف المعالج بغرداية بالناحية العسكرية الرابعة"، في حين "حجز حراس الحدود بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، (25) كيلوغراما من نفس المادة".
ومن جهة أخرى، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة، "ثلاثة أشخاص وحجزت شاحنتين محملتين بـ (3479) قرص مهلوس و(16632) وحدة من مختلف المشروبات، فيما تم توقيف (43) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتبسة وتمنراست"، وفقا للبيان.