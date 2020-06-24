جراد: شهادة التعليم المتوسط تعد "إختيارية" للتلاميذ المتمدرسين للانتقال إلى المستوى الأعلى

وجاء في البيان أنه "بعد استشارته من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, الثلاثاء 23 يونيو 2020، أسدى الوزير الأول لوزير التربية الوطنية تعليمات بخصوص شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2019 /2020 ".
وأوضح ذات المصدر أنه "أولا: شهادة التعليم المتوسط اختيارية، كونها بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين لم تعد شهادة ضرورية للانتقال إلى مستوى أعلى، حيث سيكون الانتقال باحتساب معدلي الفصليْن الأول و الثاني، على أن يبلغ المعدل العام 9 من 20 ".
"إلا أنه يمكن للتلاميذ الذين لم يحصلوا على 9 من 20، اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط التي سيُحتسب معدلُها في عملية الانتقال إلى المستوى الأعلى"، يضيف البيان.
ثانيا: بالنسبة للمترشحين غير المتمدرسين، و الذين يبلغ تعدادهم 23.000 فشهادة التعليم المتوسط تُعتبر إجبارية بصفتها الطريقة الوحيدة الممكنة لمزاولة أي تكوين مهني عالي.