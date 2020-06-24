Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جراد: شهادة التعليم المتوسط تعد "إختيارية" للتلاميذ المتمدرسين للانتقال إلى المستوى الأعلى

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 11:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 42 مرات
جراد: شهادة التعليم المتوسط تعد &quot;إختيارية&quot; للتلاميذ المتمدرسين للانتقال إلى المستوى الأعلى

الجزائر - كشف بيان لمصالح الوزير الأول يوم الأربعاء أن شهادة التعليم المتوسط "اختيارية" و ليست "إجبارية" للانتقال إلى مستوى أعلى حيث سيكون هذا الانتقال باحتساب معدلي الفصليْن الأول و الثاني للسنة الدراسية 2019 /2020.

وجاء في البيان أنه "بعد استشارته من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, الثلاثاء 23 يونيو 2020، أسدى الوزير الأول لوزير التربية الوطنية تعليمات بخصوص شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2019 /2020 ".

وأوضح ذات المصدر أنه "أولا: شهادة التعليم المتوسط اختيارية، كونها بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين لم تعد شهادة ضرورية للانتقال إلى مستوى أعلى، حيث سيكون الانتقال باحتساب معدلي الفصليْن الأول و الثاني، على أن يبلغ المعدل العام 9 من 20 ".

"إلا أنه يمكن للتلاميذ الذين لم يحصلوا على 9 من 20، اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط التي سيُحتسب معدلُها في عملية الانتقال إلى المستوى الأعلى"، يضيف البيان.

ثانيا: بالنسبة للمترشحين غير المتمدرسين، و الذين يبلغ تعدادهم 23.000 فشهادة التعليم المتوسط تُعتبر إجبارية بصفتها الطريقة الوحيدة الممكنة لمزاولة أي تكوين مهني عالي.

كلـمات مفتـاحيــة :
جراد: شهادة التعليم المتوسط تعد "إختيارية" للتلاميذ المتمدرسين للانتقال إلى المستوى الأعلى
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 11:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 42 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.24

حجز 40 كيلوغراما من الكيف المعالج بجنوب البلاد

20.06.24

جراد: شهادة التعليم المتوسط تعد "إختيارية" للتلاميذ المتمدرسين للانتقال إلى المستوى الأعلى

20.06.24

الرئيس تبون يعزي عائلة المجاهد المرحوم حسين سنوسي

20.06.24

قضايا الفساد: بن يونس و طلعي و زعلان يفندون منحهم امتيازات لعلي حداد

20.06.24

قضية سوفاك :إدانة بوشوارب ب20 سنة سجنا أويحيى ب12 و عولمي مراد ب10 سنوات

20.06.24

منشآت رياضية: الجزائر و الصين تتفقان على تعزيز التنسيق المشترك لتسليم المشاريع في الآجال…

الأكثــر قـراءة

20.06.22

الخطوط الجوية الجزائرية: الانطلاق في عملية تجديد صلاحية 600 ألف تذكرة سفر

20.06.22

الشلف: تجربة نموذجية لزراعة شجرة الأرقان بالكريمية

20.06.23

الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة

20.06.22

تيزي وزو: إصابة عون غابي في انفجار ثلاث قنابل تقليدية

20.06.22

عودة تدريجية لنشاط الأروقة الفنية بالعاصمة

20.06.22

استئناف عملية استقبال طلبات التأشيرة الى ايطاليا بالنسبة للاقامات طويلة الأمد يوم الأحد