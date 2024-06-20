قضية مجمع سوفاك: إدانة بوشوارب ب20 سنة سجنا نافذا، أويحيى ب12 سنة و عولمي مراد ب10 سنوات

كما تم ادانة فتيحة بن موسى بغرامة مالية بثمانية ملايين دينار مع اصدار أمر دولي بإلقاء القبض عليها.
وقد تم متابعة جميع المتهمين في قضية سوفاك بتهم ذات صلة بالفساد منها "تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج"، "الرشوة واستغلال النفود" وكذا "الضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة".
ففيما يخص عبد السلام بوشوارب، المتهم الفار، بالإضافة إلى الحكم بالسجن، فقد أدين كذلك بغرامة مالية قدرها 2 مليون دج مع اصدار أمر دولي بإلقاء القبض عليه ومصادرة جميع ممتلكاته العقارية وأرصدته البنكية.
كما أدين وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة بواحد مليون دج وهي نفس العقوبة المسلطة في حق عمر بوذياب الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري.