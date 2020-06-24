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سلطة ضبط السمعي البصري توجه إنذارا جديدا لقناة الشروق تي في

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 09:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
سلطة ضبط السمعي البصري توجه إنذارا جديدا لقناة الشروق تي في

الجزائر - وجهت سلطة ضبط السمعي البصري إنذارا جديدا للقناة الخاصة الشروق تي في التي نشرت عبر صفحتها على الفايسبوك تقريرا يتضمن تصريحات الوزير الأول السابق أحمد أويحيى المتواجد حاليا في السجن خلال .محاكمته ودعّمته بصور خارج سياقها للمتهم خلال مراسم دفن أخيه، الأستاذ العيفة أويحيى، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لذات السلطة.

وجاء في البيان "سجلت سلطة ضبط السمعي البصري بدهشة بث قناة الشروق تي في على صفحتها في الفايسبوك تقريرا تضمن أقوال الوزير الأول السابق المتواجد في السجن حاليا، أحمد أويحيى"، مضيفا أن "هذه الأقوال قد تم ارفاقها بصور خارج عن السياق الملائم للمتهم أحمد أويحيى الذي رُخص له استثنائيا من طرف القضاة المكلفين بملفاته لحضور جنازة أخيه المرحوم، الأستاذ لعيفة أويحيى".

وعليه توجه سلطة ضبط السمعي البصري إنذارا لقناة الشروق تي في المتهمة سابقا بتجاوزات مغايرة وتحتفظ بالحق الذي يخوله لها القانون 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلق بنشاط السمعي البصري باللجوء إلى عقوبات أخرى.

ويذكر أن سلطة ضبط السمعي البصري قد وجهت شهر أبريل الفارط خلال شهر رمضان إنذارا للقناة الخاصة الشروق تي في لبثها مسلسلا هزليا "دار لعجب" يتضمن "أقوالا تمس بالكرامة " ولا "تحترم مصالح البلد".

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سلطة ضبط السمعي البصري توجه إنذارا جديدا لقناة الشروق تي في
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 09:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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