Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 21:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 38 مرات
الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة

الجزائر -وقع رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مساء يوم الثلاثاء, المرسوم الرئاسي رقم 163 المتضمن تعديلا في الحكومة, حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

            و بمقتضى هذا المرسوم, عين رئيس الجمهورية السيدات و السادة الأتية أسماءهم :

            -عبد العزيز جراد : وزير أول 

            -صبري بوقدوم: وزير الشؤون الخارجية. 

            -كمال بلجود : وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

            -بلقاسم زغماتي : وزير العدل حافظ الأختام. 

            -أيمن بن عبد الرحمان :  وزير المالية. 

            -عبد المجيد عطار : وزير الطاقة.

            -شمس الدين شيتور: وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.         

            -الطيب زيتوني:  وزير المجاهدين وذوي الحقوق.

            -يوسف بلمهدي :  وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

            -محمد أوجاوت:  وزير التربية الوطنية.         

            -عبد الباقي بن زيان : وزير التعليم العالي و البحث العلمي.

            -هيام بن فريحة : وزيرة التكوين والتعليم المهنيين.

            -مليكة بن دودة :  وزيرة الثقافة و الفنون.

            -سيد علي خالدي : وزير الشباب والرياضة.

            -منير خالد براح : وزير الرقمنة و الاحصائيات. 

            -إبراهيم بومزار: وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

            -كوثر كريكو: وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

            -فرحات آيت علي إبراهيم: وزير الصناعة.

            -محمد عرقاب : وزير المناجم.       

            -عبد الحميد حمدان : وزير الفلاحة والتنمية الريفية.

            -كمال ناصري: وزير السكن والعمران والمدينة.

            -كمال رزيق : وزير التجارة.

            -عمار بلحيمر: وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة.

             -فاروق شيعلي : وزير الأشغال العمومية.

            -لزهر هاني : وزير النقل.

            -أرزقي براقي : وزير الموارد المائية.

            -محمد حميدو : وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.

            -عبد الرحمان بن بوزيد: وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

            -أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف : وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

             -بسمة أزوار : وزيرة العلاقات مع البرلمان.

             -نصيرة بن حراث: وزيرة البيئة.

            -سيد أحمد فروخي: وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

            -عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد: وزير الصناعة الصيدلانية.          

            -محمد شريف بلميهوب : وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف.       

            -نسيم ضيافات: وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات المصغرة.

            -ياسين المهدي وليد: وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.        

            -سمير شعابنة : وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالجالية الوطنية بالخارج.

            -عيسى بكاي: وزير منتدب لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الخارجية.

            -حمزة أل سيد الشيخ: وزير منتدب لدى وزيرة البيئة مكلف بالبيئة الصحراوية.

            -سليمة سواكري : كاتبة دولة لدى وزير الشباب و الرياضة مكلفة برياضة النخبة.

            -بشري يوسف سحايري: كاتب دولة لدى وزيرة الثقافة مكلف بالصناعة السينماتوغرافية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 21:52
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 21:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 38 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.23

الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة

20.06.23

الصين/الجزائر: افتتاح أول مركز ابتكار مشترك يعتمد على تكنولوجيا ما قبل الجيل ال5

20.06.23

قضية علي حداد: استئناف اليوم الثاني من المحاكمة للاستماع لعدد من المتهمين

20.06.23

مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة: إدانة المتهم العميد واسيني بوعزة ب8 سنوات حبسا نافذا

20.06.23

كرة القدم/الجزائر/فيروس كورونا/: "لن يكون هناك بطل في حال التوقف النهائي للمنافسة"

20.06.23

المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع القانون الذي يكرس 8 مايو، يوما وطنيا للذاكرة

الأكثــر قـراءة

20.06.22

الخطوط الجوية الجزائرية: الانطلاق في عملية تجديد صلاحية 600 ألف تذكرة سفر

20.06.22

الشلف: تجربة نموذجية لزراعة شجرة الأرقان بالكريمية

20.06.22

استئناف عملية استقبال طلبات التأشيرة الى ايطاليا بالنسبة للاقامات طويلة الأمد يوم الأحد

20.06.22

رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يتطرق للتعاون الاقتصادي والاجتماعي مع سفير كوريا…

20.06.22

تيزي وزو: إصابة عون غابي في انفجار ثلاث قنابل تقليدية

20.06.22

المجلس الشعبي الوطني: اللجنة المختصة تدرس التعديلات المقترحة على مشروع قانون اعتماد تاريخ…