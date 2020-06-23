الجزائر ب"موقفها المحايد بإمكانها أن تلعب دورا في حل الأزمة الليبية"

الصين/الجزائر: افتتاح أول مركز ابتكار مشترك يعتمد على تكنولوجيا ما قبل الجيل ال5 -

كرة القدم/الجزائر/فيروس كورونا/: لن يكون هناك بطل في حال التوقف النهائي للمنافسة -

بطاطا: ضرورة رفع المردود إلى أكثر من 40 طنا للهكتار الواحد -

الساحل/أمن: نشر القوة الأفريقية في المنطقة قبل نهاية 2020 -

بلادهان يجتمع بمستثمرين جزائريين مقيمين بالمهجر -

منح 500 1 مشروع لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة -

قصف العاصمة السعودية الرياض: الجزائر تعرب عن استنكارها و تدعو إلى تغليب لغة الحوار -

لجنة صياغة مقترحات مراجعة الدستور تلقت نحو 1800 ملف من المقترحات -

مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير بعنابة: مشاركة 33 فيلما في طبعة شهر يونيو -

مستغانم: الإطاحة بثلاث شبكات لترويج المخدرات والأقراص المهلوسة -

رزيق يترأس اجتماعا حول نظام الرقابة على مستوى مفتشيات الحدود -

النقل البري للبضائع نحو الجنوب: تقييم نظام تعويض التكاليف وبحث سبل دعم النشاط -

مفتي الجزائر: رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يستطيع التعيين -

كرة القدم/ الجزائر- تدريب المنتخب الوطني للاعبين المحليين: وافقتُ على المهمة بقبُول تام -

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حوادث المرور: وفاة 23 شخصا و إصابة 1351 آخرين بجروح في ظرف أسبوع -

كوفيد-19: إصابات تجاوزت 9 ملايين في العالم ومخاوف من انتشار موجة ثانية من الفيروس -

الحظيرة الوطنية لجرجرة: حماية الثروة الغابية و الحيوانية مسؤولية الجميع -

كورونا: 157 إصابة جديدة, 115 حالة شفاء و 9 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الأخيرة -