الجزائر ب"موقفها المحايد بإمكانها أن تلعب دورا في حل الأزمة الليبية"

وقال المسؤول الليبي - في تصريح له نشرته يومية الخبر يوم الثلاثاء أن "موقف الجزائر المحايد جاء نتيجة العلاقات القديمة مع الشعب الليبي", وأكد في هذا الصدد أنه "رغم صعوبة الملف الليبي بعد تدويله ووصوله لدول كبرى", إلا أن الجزائر "بإمكانها أن تلعب دورا في حله عن طريق اللقاءات مع الاطراف الليبية ونقل الصورة إلى الدول المتخاصمة".
وعن سؤال عما تم التوصل إليه خلال زيارة وفد حكومة الوفاق الوطني الليبية الاخيرة إلى الجزائر, قال عضو المجلس الاعلى للدولة الليبية أن الجزائر "جددت موقفها المحايد والرافض للتدخل الاجنبي" كما "شددت على وحدة التراب الليبي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية", مشيرا إلى أن حكومة الوفاق الوطني الليبية "تلقت وعودا من الجزائر بأنها ستسعى لتكثيف تواصلها مع الدول الاجنبية كما تواصل تنسيقها مع طرفي النزاع لمحاولة جمع شمل الليبيين, وحثهم على الابتعاد عن صوت البنادق".
وأبرز السيد بن شرادة أن الازمة الليبية لن تحل إلا بالحوار حول "مشروع وطني جامع وتشكيل حكومة وحدة وطنية", بعيدا عن التدخل الاجنبي".
وأضاف بالقول: "لكن للاسف نقولها بمرارة, التدخل الاجنبي بات لا يطلب الاذن, وكما يعلم الجميع سماء ليبيا مملوءة بالطائرات الاجنبية, وهناك تدفق كبير للسلاح".
وأعرب عن أسفه من أن "الشعب الليبي بات رهينة للمجموعات المسلحة (...) وهي بدورها رهينة في يد الاجنبي الذي يدعمها بالسلاح والمال".