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مسودة تعديل الدستور: الدعوة إلى فتح حوار وطني واسع لضمان دستور توافقي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 19:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

ورقلة- دعا مشاركون في ندوة نظمت يوم الثلاثاء بورقلة بعنوان "مسودة الدستور بين التحليل والنقاش" إلى فتح حوار وطني ''واسع'' لضمان دستور توافقي.

وأشار الأستاذ الجامعي محمد خميس في مداخلته "ملاحظات منهجية عامة حول مسودة التعديل الدستوري"  أن فتح حوار وطني ''واسع'' و''معمق'' حول الوثيقة الدستورية بمشاركة كافة الفعاليات الناشطة, سيفسح المجال أمام تحقيق كافة المطالب المطروحة و تمهيد الطريق أمام إرساء دستور توافقي.

ويرى المتدخل أن الإصلاح الجذري للنظام السياسي أصبح "مطلبا شعبيا", ما يستدعي, حسبه, تعزيز هذا التوجه ضمن الدستور الجديد, معتبرا مسودة التعديل الدستوري بمثابة "أول ورشة في برنامج الإصلاح السياسي الشامل لبناء دولة القانون و الحرية".

من جهته, ركز الأستاذ محمد الطاهر غزيز في مداخلته المعنونة ب "مسودة التعديل الدستوري و آفاق الإصلاح السياسي" على ما تضمنته المسودة بشأن اقتراح دسترة حماية رموز الدولة و حماية الهوية الوطنية.

كما أبرز من جهة أخرى, ضرورة أن تحظى الجماعات الإقليمية بالاهتمام في إطار مسودة تعديل الدستور باعتبارها سلطة محلية تتحمل مسؤولية التنمية.

وتطرق المشاركون في هذا اللقاء إلى مناقشة وإثراء المحاور الست التي تضمنتها وثيقة التعديل الدستوري.

للاشارة, شارك في هذه الندوة التي نظمت بمبادرة من المجلس الشعبي الولائي, ثلة من أساتذة جامعة قاصدي مرباح بورقلة وشيوخ الزوايا و أعضاء الأسرة الثورية وممثلي المجتمع المدني بالولاية.

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مسودة تعديل الدستور: الدعوة إلى فتح حوار وطني واسع لضمان دستور توافقي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 19:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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