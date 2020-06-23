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التأكيد على ضرورة استحداث هيئة لحماية الدستور من أي تجاوزات (جامعي)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 19:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

البليدة - أكد أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الأمنية, عبد القادر سوفي, يوم الثلاثاء بالبليدة على ضرورة استحداث هيئة خاصة لحماية الدستور من أي تجاوزات محتملة.

وأوضح السيد سوفي في لقاء حول "مناقشة مشروع مسودة الدستور" نظمته الجمعية المحلية للصحفيين والمراسلين, أنه "يتعين في الوقت الراهن الشروع في التفكير في استحداث هيئة خاصة لحماية الدستور الجديد من أي تجاوزات محتملة مثلما حدث سابقا".

وشدد على ضرورة تحديد مهام هذه الهيئة ومنحها الصلاحيات اللازمة وتحديد الجهات المختصة بإخطارها في حال تسجيل أي تجاوزات "لحماية الدستور لتجنب تكرار السيناريوهات السابقة, على غرار تعديل أي مادة لفائدة أشخاص أو مجموعة معينة لأن الأمر يتعلق بدستور شعب وأمة سيدوم و يبقى مع تعاقب الأجيال".

وقال الأستاذ الجامعي أن هذه الهيئة في حال إنشائها ستكون "بمثابة العين الساهرة والمراقبة على تطبيق الدستور بحذافيره", مشيرا إلى أن مهام هذه الهيئة يمكن أن تسند للسلطة الضبطية أو المحكمة الدستورية أو السلطة المستقلة للانتخابات.

من جهة أخرى, أشاد ذات المتحدث بما تضمنته مسودة الدستور و ب"الجرأة الملموسة فيها و الإرادة للتوجه نحو التغيير الإيجابي في مختلف مضامينها", غير أنه اعتبر أن هناك "عدة مواد فيها الكثير من الغموض و تتطلب تفصيلا و توضيحا أكثر حتى لا تختلط الأمور على البعض و يسيء فهمها" و أعطى مثالا على ذلك المادة التي تتطرق الى حرية المعتقد الديني.

و دعا السيد سوفي إلى ضرورة استخدام الدستور الجديد في"بناء دولة الحق و القانون و إعطاء المكانة الأكبر في التسيير للكفاءة التي بإمكانها الإبداع و الإنتاج بالإضافة إلى العمل على بناء اقتصاد قوي و تكريس حياد الإدارة".

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التأكيد على ضرورة استحداث هيئة لحماية الدستور من أي تجاوزات (جامعي)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 19:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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