مفتي الجزائر: رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يستطيع التعيين

وفي تصريح للصحافة على هامش إمضاء اتفاقية شراكة بين المجلس الإسلامي الأعلى و المؤسسة العمومية للتلفزيون ممثلة في مديرية قناة القرآن الكريم, ذكر السيد غلام الله أن "رئيس الجمهورية يعد السلطة الوحيدة في البلاد الذي يستطيع إستحداث مثل هذه المؤسسات ذات المستوى العالي والتي تكون تابعة لرئاسة الجمهورية".
وبعدما ذكر بأن مؤسسته تنتظر فتح جامع الجزائر الأعظم الذي سيضم مقر مجلس الافتاء, أوضح ذات المسؤول أن فكرة اقتراح تعيين مفتي الجمهورية تعود لوزارة الشؤون الدينية عندما كان وزيرا فيها.
اقرأ أيضا: التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجلس الإسلامي الأعلى و المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
وأكد السيد غلام الله أن مهمة المجلس الإسلامي الأعلى ستكمن في اقتراح و تحديد طريقة عمل المجلس.