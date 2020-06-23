وفاة المجاهد العقيد المتقاعد حسين سنوسي

و يعرف الفقيد بكونه من أوائل طياري جيش التحرير الوطني, الذي تم تكوينهم إبان ثورة التحرير المظفرة, حيث تم تكليفه بالعديد من المهام بتونس أثناء فترة حرب التحرير و بالشرق الأوسط عقب الاستقلال.
و كان المرحوم قد شغل منصب المدير العام لديوان رياض الفتح في نهاية الثمانينات, بعد تدشين المعلم المخلد للثورة التحريرية و المطل على خليج الجزائر "مقام الشهيد" .
و بهذه المناسبة الأليمة, قدم وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر تعازيه الخالصة لعائلة الفقيد داعيا المولى سبحانه وتعالى, أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه, ويسكنه فسيح جنانه ويلهم ذويه جميل الصبر وعظيم السلوان.
و سيوارى الفقيد الثرى, غدا الأربعاء, بمقبرة العالية, عقب صلاة الظهر.