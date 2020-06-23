Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وفاة المجاهد العقيد المتقاعد حسين سنوسي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 16:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
وفاة المجاهد العقيد المتقاعد حسين سنوسي

الجزائر- انتقل إلى رحمة الله, يوم الثلاثاء بالمستشفى العسكري عين النعجة, المجاهد العقيد المتقاعد بسلاح الطيران وعضو وزارة التسليح والاتصالات العامة (المالغ) حسين سنوسي, بعد صراع طويل مع المرض, حسب ما علمته (واج) لدى أقارب له.

و يعرف الفقيد بكونه من أوائل طياري جيش التحرير الوطني, الذي تم تكوينهم إبان ثورة التحرير المظفرة, حيث تم تكليفه بالعديد من المهام بتونس أثناء فترة حرب التحرير و بالشرق الأوسط عقب الاستقلال.

و كان المرحوم قد شغل منصب المدير العام لديوان رياض الفتح في نهاية الثمانينات, بعد تدشين المعلم المخلد للثورة التحريرية و المطل على خليج الجزائر "مقام الشهيد" .

و بهذه المناسبة الأليمة,  قدم وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر  تعازيه الخالصة لعائلة الفقيد داعيا المولى سبحانه وتعالى, أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه, ويسكنه فسيح جنانه  ويلهم ذويه جميل الصبر وعظيم السلوان.

و سيوارى الفقيد الثرى, غدا الأربعاء, بمقبرة العالية, عقب صلاة الظهر.

كلـمات مفتـاحيــة :
وفاة المجاهد العقيد المتقاعد حسين سنوسي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 16:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.23

سكن: وكالة "عدل" تشرع في تنظيف أحيائها

20.06.23

قسنطينة: ورشات عديدة لخياطة الكمامات للوقاية من كوفيد-19 و لمواجهة المضاربة

20.06.23

حوادث المرور: وفاة 23 شخصا و إصابة 1351 آخرين بجروح في ظرف أسبوع

20.06.23

كوفيد-19: إصابات تجاوزت 9 ملايين في العالم ومخاوف من انتشار موجة ثانية من الفيروس

20.06.23

قدماء الكشافة الإسلامية: إطلاق مشروع "الذاكرة الجوارية" في الذكرى ال66 لاجتماع مجموعة…

20.06.23

الحظيرة الوطنية لجرجرة: حماية الثروة الغابية و الحيوانية "مسؤولية الجميع"

الأكثــر قـراءة

20.06.22

الخطوط الجوية الجزائرية: الانطلاق في عملية تجديد صلاحية 600 ألف تذكرة سفر

20.06.22

استئناف عملية استقبال طلبات التأشيرة الى ايطاليا بالنسبة للاقامات طويلة الأمد يوم الأحد

20.06.22

الشلف: تجربة نموذجية لزراعة شجرة الأرقان بالكريمية

20.06.22

رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يتطرق للتعاون الاقتصادي والاجتماعي مع سفير كوريا…

20.06.22

المجلس الشعبي الوطني: اللجنة المختصة تدرس التعديلات المقترحة على مشروع قانون اعتماد تاريخ…

20.06.22

ضبط أزيد من 3 أطنان من الكيف المعالج بولاية تندوف