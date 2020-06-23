اللواء سعيد شنقريحة يقوم بزيارة إلى فدرالية روسيا ابتداء من يوم الثلاثاء

و جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني: "بدعوة من الفريق أول شويغو سيرغي كوجوغيفيتش وزير دفاع فدرالية روسيا يشرع السيد اللواء السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة ابتداء من اليوم 23 يونيو 2020 في زيارة إلى موسكو لحضور النشاطات الرسمية بمناسبة إحياء الذكرى ال 75 لعيد النصر في الحرب الوطنية الكبرى 1941- 1945."
و اوضح نفس المصدر ان "هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة لفدرالية روسيا ستكون سانحة للطرفين من أجل تباحث المسائل ذات الاهتمام المشترك".