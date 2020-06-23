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اللواء سعيد شنقريحة يقوم بزيارة إلى فدرالية روسيا ابتداء من يوم الثلاثاء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 14:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرات
اللواء سعيد شنقريحة يقوم بزيارة إلى فدرالية روسيا ابتداء من يوم الثلاثاء

الجزائر- شرع  اللواء السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة ابتداء من يوم الثلاثاء 23 يونيو وإلى غاية الخميس 25 يونيو, في زيارة إلى موسكو, بدعوة من الفريق أول شويغو سيرغي كوجوغيفيتش وزير دفاع فدرالية روسيا, حاملا رسالة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الى رئيس فدرالية روسيا السيد فلاديمير بوتين.

و جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني: "بدعوة من الفريق أول شويغو سيرغي كوجوغيفيتش وزير دفاع فدرالية روسيا  يشرع السيد اللواء السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة ابتداء من اليوم 23 يونيو 2020  في زيارة إلى موسكو  لحضور النشاطات الرسمية بمناسبة إحياء الذكرى ال  75 لعيد النصر في الحرب الوطنية الكبرى 1941- 1945."

و اوضح نفس المصدر ان "هذه الزيارة  التي تندرج في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة لفدرالية روسيا  ستكون سانحة للطرفين من أجل تباحث المسائل ذات الاهتمام المشترك".

آخر تعديل على الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 15:02
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اللواء سعيد شنقريحة يقوم بزيارة إلى فدرالية روسيا ابتداء من يوم الثلاثاء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 14:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرة   شارك

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