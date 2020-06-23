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مسودة تعديل الدستور: الاقتراحات المقدمة كانت "جد إيجابية وبناءة"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 14:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرات

وهران - اعتبر عضو لجنة خبراء صياغة مسودة تعديل الدستور, بشير يلس شاوش, يوم الاثنين بوهران الاقتراحات المقدمة بشأن مسودة تعديل الدستور"بالجد إيجابية والبناءة".

وقال بشير يلس شاوش لدى نزوله مساء اليوم ضيفا على برنامج "فضاء خاص" لإذاعة وهران الباهية الجهوية لشرح مضامين مسودة المشروع التمهيدي للدستور "أن اللجنة استقبلت عددا هائلا من الاقتراحات المكتوبة وكانت جد إيجابية وبناءة".

وأشار الخبير في القانون الدستوري إلى أنه كانت هناك دراسة "موضوعية" لمسودة تعديل الدستور, فيها نقاط تم الاتفاق بشأنها مع اللجنة والاختلاف بشأن أخرى, مضيفا "أنه في بعض الاقتراحات طلب أصحابها بإعادة صياغتها كما تم طلب حذف مواد بكاملها".

وأبرز عضو لجنة الخبراء, الأستاذ بجامعة وهران 1 " أحمد بن بلة" أن "دور اللجنة ليس الفصل في هذه الاقتراحات, لأنها ليست لجنة تأسيسية وإنما فقط دراستها, ويعود البت فيها إلى رئيس الجمهورية".

ولدى شرحه لبعض مضامين مسودة تعديل الدستور التي تمددت أجال استقبال الاقتراحات بشأنها إلى يوم 30 يونيو الجاري, أوضح يلس شاوش "أن القيم التي يرتكز عليها المجتمع الجزائري بقيت كما هي ولم تتدخل فيها اللجنة وليس ذلك من مهامها".

كما أشار إلى أن المسائل ذات الطابع السياسي لم تقم اللجنة بالفصل فيها "لأن اللجنة ليست مخولة للفصل في المسائل السياسية وتركت للنقاش وتقديم الاقتراحات من قبل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجتمع برمته".

ولدى تطرقه لمسألة التوازن العام للسلطات أشار إلى مقترح إلغاء سلطة التشريع بالأوامر لرئيس الجمهورية خلال مدة عطلة البرلمان وعندما يكون المجلس الشعبي الوطني منحلا, مبرزا وجود 54 مادة تعالج مسألة الحريات العامة والحقوق الأساسية أسند فيها التشريع بكامله إلى البرلمان.

وقد تم نقل النقاش الذي دام ساعتين عبر كل المحطات الجهوية للإذاعة الوطنية بمنطقة غرب الوطن

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مسودة تعديل الدستور: الاقتراحات المقدمة كانت "جد إيجابية وبناءة"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 14:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرة   شارك

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