استئناف عملية استقبال طلبات التأشيرة الى ايطاليا بالنسبة للاقامات طويلة الأمد يوم الأحد

الجزائر- سيتم استئناف عملية استقبال طلبات التأشيرة الى ايطاليا بالنسبة للاقامات طويلة الامد فحسب بصفة تدريجية يوم الاحد المقبل, حسب بيان لسفارة ايطاليا بالجزائر.

و اشار نفس البيان الى ان "سفارة ايطاليا بالجزائر بالتعاون مع الشريك "تي ال اس اتصال" تعلم انه اثر الرفع التدريجي للحجر الصحي في الجزائر و ردا على الطلبات الواردة خلال الاسابيع الاخيرة سيتم الاستئناف التدريجي لنشاطات تسيير طلبات التاشيرة ابتداءا من يوم الاحد 28 يونيو 2020".

و حسب نفس البيان, ستستقبل مراكز التاشيرة التابعة ل"تي ال اس اتصال" بالجزائر العاصمة و وهران و عنابة من جديد طالبي التاشيرة. و نظرا للازمة الصحية و المداومة و التقييد الموقت للتنقلات غير الاساسية (يمكن استشارة الموقع: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1035)

سيتم استقبال في مرحلة اولى لملفات طلب التاشيرة للاقامات الطويلة الامد لاسباب مهنية (تجمع عائلي) موضحا انه "ابتداءا من 22 يونيو 2020 تعد تاشيرة الاياب ضرورية في حالة اذا ما انقضى تاريخ صلاحية رخصة الاقامة".

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و فيما يخص "تاشيرة الاقامة الطويلة الأمد من أجل الدراسة سيتم فتح المواعيد وكذا تقديم المعلومات اللازمة في اقرب الاجال".

و اشارت سفارة ايطاليا بالجزائر الى ان "منح محتمل للتاشيرة لا يضمن مباشرة امكانية الدخول الفوري الى ايطاليا التي تظل خاضعة لبعض التقييدات المطبقة على الحدود فيما يخص فئات الاشخاص و اسباب التنقل (اثبات ضرورة التنقل للعمل و الطابع الاستعجالي له).

و بهذا الصدد, توصي سفارة ايطاليا بالاطلاع على مرسوم الوزير الاول الايطالي بتاريخ 11 يونيو 2020 (المادة السادسة الفقرة 2) و الاسئلة المتكررة بكثرة على موقع وزارة الشؤون الخارجية و كذا مذكرة المفوضية الاوروبية التي تحدد الاشخاص المعفيين من التقييد المؤقت.