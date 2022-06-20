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المجلس الشعبي الوطني: اللجنة المختصة تدرس التعديلات المقترحة على مشروع قانون اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 18:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات

الجزائر- عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين، اجتماعا برئاسة السيدة سعاد الأخضري، رئيسة اللجنة، خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة, حسبما أورده بيان للمجلس.

و أوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء, الذي حضره ممثل وزارة المجاهدين, جمال ميعادي, مدير مركز الدارسات التابع لوزارة المجاهدين, "خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها".

للتذكير, كان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد أحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات 08 تعديلات من أصل 12 تعديلا مقترحا على نص مشروع القانون.

ومن المقرر أن يتم التصويت على هذا النص في جلسة علنية تعقد يوم غد الثلاثاء 23 جوان 2020.

كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الشعبي الوطني: اللجنة المختصة تدرس التعديلات المقترحة على مشروع قانون اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 18:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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