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مسودة مشروع تعديل الدستور: الهلال الأحمر الجزائري يرفع مقترحاته إلى رئاسة الجمهورية

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 18:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

 

الجزائر- أعلن  الهلال الأحمر الجزائري يوم الاثنين بأنه بعث بمقترحاته بخصوص مسودة مشروع تعديل الدستور إلى مصالح رئاسة الجمهورية المعنية بجمع المقترحات, حسب ما أورده بيان للهلال.

وأوضح الهلال الاحمر الجزائري  أنه "نظرا لأهمية الدستور كوثيقة مرجعية, تؤسس لمفهوم الجزائر الجديدة والتي تكرس الإرادة الحية, لتحقيق نقلة نوعية تساهم في إرساء القيم الإنسانية الأصيلة للمجتمع الجزائري انخرط الهلال الاحمر بكل هياكله في عملية مناقشة وإثراء مشروع وثيقة الدستور التي رُفعت إليه, ولقد كانت المناقشات واسعة شملت مختلف الجوانب والاختصاصات".

وأضاف البيان انه و"باعتبار الهلال الأحمر الجزائري هيئة وطنية تنشط في مجال العمل الإنساني والإغاثة الانسانية ومالها من تاريخ أصيل ومكانة وطنية فقد بلور الهلال رؤيته ومقترحاته بما يتعلق باختصاصاته وكمساهمة  في إثراء الساحة الوطنية".

وقال الهلال بأنه "يدرك أهمية إثراء النقاش الدائر انطلاقا من ثوابته التاريخية و المبادئ التي يقوم على أساسها".

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مسودة مشروع تعديل الدستور: الهلال الأحمر الجزائري يرفع مقترحاته إلى رئاسة الجمهورية
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 18:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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