مسودة مشروع تعديل الدستور: الهلال الأحمر الجزائري يرفع مقترحاته إلى رئاسة الجمهورية

وأوضح الهلال الاحمر الجزائري أنه "نظرا لأهمية الدستور كوثيقة مرجعية, تؤسس لمفهوم الجزائر الجديدة والتي تكرس الإرادة الحية, لتحقيق نقلة نوعية تساهم في إرساء القيم الإنسانية الأصيلة للمجتمع الجزائري انخرط الهلال الاحمر بكل هياكله في عملية مناقشة وإثراء مشروع وثيقة الدستور التي رُفعت إليه, ولقد كانت المناقشات واسعة شملت مختلف الجوانب والاختصاصات".
وأضاف البيان انه و"باعتبار الهلال الأحمر الجزائري هيئة وطنية تنشط في مجال العمل الإنساني والإغاثة الانسانية ومالها من تاريخ أصيل ومكانة وطنية فقد بلور الهلال رؤيته ومقترحاته بما يتعلق باختصاصاته وكمساهمة في إثراء الساحة الوطنية".
وقال الهلال بأنه "يدرك أهمية إثراء النقاش الدائر انطلاقا من ثوابته التاريخية و المبادئ التي يقوم على أساسها".