ضبط أزيد من 3 أطنان من الكيف المعالج بولاية تندوف (وزارة الدفاع)

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 21 جوان 2020، كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بثلاثة (03) أطنان و(22) كيلوغراما، وذلك إثر دورية بحث وتفتيش قرب أم العشار، بتندوف بالناحية العسكرية الثالثة".
من جهة أخرى، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، خمسة (05) أشخاص وحجزت خمسة (05) مولدات كهربائية وثلاث (03) مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (57) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بوهران بالناحية العسكرية الثانية. كما تم توقيف تسعة (09) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من برج باجي مختار وتلمسان".