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محكمة سيدي أمحمد: تأجيل محاكمة طحكوت الى يوم 1 يوليو

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 15:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
محكمة سيدي أمحمد: تأجيل محاكمة طحكوت الى يوم 1 يوليو

الجزائر- أجلت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة يوم الاثنين إلى 1 يوليو القادم النظر في قضايا تتعلق أساسا بالفساد متهم بها رجل الأعمال محي الدين طحكوت و ذلك لعدم حضور جميع الاطراف بما فيها المتهم الرئيسي و الوزير الاول الاسبق أحمد أويحيي.

ويتابع رجل الأعمال محي الدين طحكوت بتهم ذات صلة بالفساد منها "الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين".

ويتابع معهم أيضا العديد من المسؤولين ووزراء سابقين.

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محكمة سيدي أمحمد: تأجيل محاكمة طحكوت الى يوم 1 يوليو
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 15:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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