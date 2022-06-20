محكمة سيدي أمحمد: تأجيل محاكمة طحكوت الى يوم 1 يوليو

ويتابع رجل الأعمال محي الدين طحكوت بتهم ذات صلة بالفساد منها "الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين".
ويتابع معهم أيضا العديد من المسؤولين ووزراء سابقين.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
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الجزائر- أجلت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة يوم الاثنين إلى 1 يوليو القادم النظر في قضايا تتعلق أساسا بالفساد متهم بها رجل الأعمال محي الدين طحكوت و ذلك لعدم حضور جميع الاطراف بما فيها المتهم الرئيسي و الوزير الاول الاسبق أحمد أويحيي.
ويتابع رجل الأعمال محي الدين طحكوت بتهم ذات صلة بالفساد منها "الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين".
ويتابع معهم أيضا العديد من المسؤولين ووزراء سابقين.