مشروع قانون إعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة: مكتب المجلس الشعبي الوطني يحيل التعديلات على اللجنة المختصة

الجزائر - أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني ثمانية (8) تعديلات مقترحة على مشروع قانون اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات, حسب ما جاء يوم الاثنين في بيان لذات المجلس.

و اوضح البيان ان "مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد اجتماعا، اليوم الاثنين 22 ماي 2020، برئاسة السيد سليمان شنين رئيس المجلس درس خلاله التعديلات الاثني عشر (12) المقترحة على مشروع قانون اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة حيث أحال 8 تعديلات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراستها مع مندوبي أصحابها، فيما رفض 4 اقتراحات تعديلات لعدم استيفائها الشروط الشكلية المستوجبة قانونا".

و من المقرر أن يتم التصويت على هذا النص في جلسة علنية تعقد يوم غد الثلاثاء.

و كان أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد ثمنوا يوم امس الاحد مشروع قانون اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة, واصفين اياه بالقرار "الشجاع والتاريخي" نظرا للأهمية التي يكتسيها اذ تمحورت مداخلات غالبية النواب حول "ضرورة" تثبيت عناصر الهوية الوطنية وترسيخ مبادئ بيان أول نوفمبر لدى الناشئة وكتابة تاريخ كل مراحل الحقبة الاستعمارية وليس فقط الثورة التحريرية.