اثبات عضوية الأعضاء الجدد لمجلس الأمة المعينين في اطار الثلث الرئاسي

الجزائر - تم يوم الاثنين, في جلسة عامة, اثبات عضوية الخمسة عشر (15) عضوا جديدا لمجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي المعينين مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

وتم خلال هذه الجلسة -التي ترأسها رئيس المجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, المصادقة بالإجماع على تقرير لجنة الشؤون القانونية والادارية و حقوق الانسان و التنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي, حول اثبات عضوية خمسة عشر عضوا(15) جديدا في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي.

ويجري عرض هذا التقرير على أعضاء المجلس للمصادقة عليه وفقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس الأمة.

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يذكر أن الرئيس تبون عين مؤخرا خمسة عشر (15) عضوا جديدا لمجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي, وذلك بموجب مرسومين رئاسيين.

ومن جهة أخرى, تمت خلال هذه الجلسة العامة أيضا المصادقة على القائمة الاسمية لنواب رئيس مجلس الأمة المكونين لمكتب المجلس, بعنوان التجديد السنوي 2020 , و ذلك حسب اقتراحات المجموعات البرلمانية. ويتعلق الامر بالعيد حاجي وغازي جابري عن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني, ولويزة شاشوى عن المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي, وكذا حميد بوزكري عن المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.

وبعد المصادقة تم تنصيب مكتب المجلس واللجان التسعة الدائمة.

وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة أن مجلس الامة "سيتدعم" بعد تنصيب الاعضاء الجدد بعنوان الثلث الرئاسي, نظرا لمهام المجلس, متمنيا لهم النجاح في أداء مهامهم.

وبخصوص المصادقة على نواب رئيس المجلس وتنصيب المكتب واللجان التسعة, أكد السيد قوجيل أنه "يندرج في اطار التجديد السنوي لهياكل مجلس الأمة".

وفي مستهل الجلسة دعا رئيس مجلس الامة بالنيابة الى الوقوف دقيقة صمت ترحما على روح شهيد الواجب الوطني العريف زناندة مصطفى, وتقدم بأحر التعازي الى الجيش الوطني الشعبي و الى عائلة الفقيد داعيا العلي القدير أن يتقبل شهيد الجزائر في عداد الصالحين من عباده.