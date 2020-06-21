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الوزير الأول يعزي أسرة العريف زناندة مصطفى

  أدرج يـوم : الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 19:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

الجزائر - قدم الوزير الأول, عبد العزيز جراد, يوم الأحد تعازيه إلى أسرة العريف زناندة مصطفى الذي استشهد أمس السبت خلال اشتباك مع جماعة إرهابية مسلحة بعين الدفلى.

و كتب السيد جراد في برقية تعزية: "لقد تلقيت ببالغ التأثر والحسرة نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابتكم باستشهاد الـمغفور له بإذن الله, العريف زناندة مصطفى, رحمه وطيب ثراه, الذي كان يؤدي واجبه الوطني قبل أن تختطفه يد الغدر والإرهاب الهمجي, وهو في ريعان شبابه".

وأضاف الوزير الأول: "وبهذه الـمناسبة الأليمة التي تفقد فيها الجزائر أحد أبنائها البررة, فإنه لا يسعني إلا أن أشاطركم آلامكم وأحزانكم في هذا المصاب الجلل, وأن أتقدم إليكم, ولذوي الفقيد جميعا ومن خلالكم إلى كل زملائه الأشاوس في صفوف الجيش الوطني الشعبي, بأخلص عبارات العزاء وأصدق الـمواساة والتعاطف, داعيا الـمولى سبحانه وتعالى, أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه, ويسكنه فسيح جنانه مع الصديقين والأبرار, ويلهمكم وذويه جميعا جميل الصبر وعظيم السلوان إنه ولي ذلك والقادر عليه".

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الوزير الأول يعزي أسرة العريف زناندة مصطفى
  أدرج يـوم : الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 19:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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