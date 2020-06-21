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استشهاد العريف زناندة مصطفى: رئيس الجمهورية يعزي أسرة الفقيد و الجيش الوطني الشعبي

  أدرج يـوم : الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 16:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
استشهاد العريف زناندة مصطفى: رئيس الجمهورية يعزي أسرة الفقيد و الجيش الوطني الشعبي

الجزائر - قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, يوم الأحد, تعازيه للجيش الوطني الشعبي و أسرة العريف المتعاقد "زناندة مصطفى" الذي كان قد استشهد, أمس السبت, خلال اشتباك مع جماعة إرهابية مسلحة بعين الدفلى.

و كتب رئيس الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي: "فقدت الجزائر باستشهاد العريف زناندة مصطفى، شبلا من أشبال الأمة ممن سالت دماؤهم في سبيل الوطن المفدى ضد الإرهاب الهمجي" مشددا على أنه "لن تذهب دماء مصطفى ومن سبقوه سدى وسنقضي معا بحول الله على بقايا الإرهاب".

كما أضاف الرئيس تبون  "تعازي الخالصة لأسرة الشهيد و للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير. إنا لله وإنا إليه راجعون".

و كانت مفرزة للجيش الوطني الشعبي قد اشتبكت, مساء أمس السبت, خلال عملية نصب كمين بمنطقة قعدة الحجر ببلدية طارق بن زياد (ولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى), مع جماعة إرهابية مسلحة, مما أسفر عن استشهاد العريف المتعاقد (زناندة مصطفى), أثناء أدائه لواجبه الوطني.

و أكدت وزارة الدفاع الوطني أن "مفارز الجيش الوطني الشعبي المشاركة في العملية, التي ما تزال متواصلة, قد اتخذت كافة الإجراءات الأمنية اللازمة قصد تطويق وتمشيط المنطقة وملاحقة هؤلاء المجرمين".

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استشهاد العريف زناندة مصطفى: رئيس الجمهورية يعزي أسرة الفقيد و الجيش الوطني الشعبي
  أدرج يـوم : الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 16:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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