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إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بأدرار

  أدرج يـوم : الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 15:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بأدرار

الجزائر- سلم إرهابي نفسه, أمس السبت, للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني, يوم الأحد, في بيان لها.

وجاء في البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابي نفسه، يوم 20 جوان 2020، للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة", بحيث "يتعلق الأمر بالمسمى +ديشلي بكاي+ المدعو +مسلم+ و الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012".

و أوضح ذات البيان أن الإرهابي كان بحوزته "مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وأربعة مخازن ذخيرة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالوادي/ن.ع.4 (21390) قرص مهلوس، في حين ضبطت مفرزة أخرى بتندوف/ن.ع.3، مركبتين رباعيتي الدفع و(1000) لتر من الوقود الموجه للتهريب".

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ومن جهة أخرى، "أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ100 شخص بكل من وهران وعين تموشنت وتلمسان/ن.ع.2", وفقا للمصدر ذاته.

آخر تعديل على الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 16:48
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إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بأدرار
  أدرج يـوم : الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 15:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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