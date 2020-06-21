إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بأدرار

الجزائر- سلم إرهابي نفسه, أمس السبت, للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني, يوم الأحد, في بيان لها.

وجاء في البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابي نفسه، يوم 20 جوان 2020، للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة", بحيث "يتعلق الأمر بالمسمى +ديشلي بكاي+ المدعو +مسلم+ و الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012".

و أوضح ذات البيان أن الإرهابي كان بحوزته "مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وأربعة مخازن ذخيرة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالوادي/ن.ع.4 (21390) قرص مهلوس، في حين ضبطت مفرزة أخرى بتندوف/ن.ع.3، مركبتين رباعيتي الدفع و(1000) لتر من الوقود الموجه للتهريب".

اقرأ أيضا: مفارز من الجيش الشعبي الوطني تلاحق جماعة إرهابية مسلحة بعين الدفلى

ومن جهة أخرى، "أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ100 شخص بكل من وهران وعين تموشنت وتلمسان/ن.ع.2", وفقا للمصدر ذاته.