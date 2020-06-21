مفارز من الجيش الشعبي الوطني تلاحق جماعة إرهابية مسلحة بعين الدفلى

وأوضح المصدر أنه "خلال عملية نصب كمين بمنطقة قعدة الحجر, ببلدية طارق بن زياد, ولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى, اشتبكت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, مساء أمس 20 جوان 2020, مع جماعة إرهابية مسلحة, مما أسفر عن استشهاد العريف المتعاقد (زناندة مصطفى), أثناء أدائه لواجبه الوطني".
وأضاف البيان أن "مفارز الجيش الوطني الشعبي المشاركة في العملية التي ما تزال متواصلة, اتخذت كافة الإجراءات الأمنية اللازمة قصد تطويق وتمشيط المنطقة وملاحقة هؤلاء المجرمين".
"وبهذه المناسبة الأليمة--يضيف البيان-- يتقدم السيد اللواء السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة, بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه, مجددا حرص وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة حفاظا على الأمن والاستقرار عبر ربوع الوطن".