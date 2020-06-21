مخالفة قانون المرور واللوائح التنظيمية للحجر الصحي: أكثر من 10 الاف دراجة نارية في المحشر -

امكانية المؤمن لهم اجتماعيا استخراج وثيقة الانتساب عبر فضاء الهناء -

أبواب الوزارة المنتدبة المكلفة بالحاضنات مفتوحة أمام أي مبادرة لتنمية مناطق الظل -

مفارز من الجيش الشعبي الوطني تلاحق جماعة إرهابية مسلحة بعين الدفلى -

الأرضية الرقمية ستكون الأداة الوحيدة للتسجيل في سبتمبر المقبل بمؤسسات التكوين المهني -

الرئيس المدير العام لسوناطراك يتفقد منشآت المنطقة الصناعية لأرزيو -

الرئيس تبون يعين عبد العزيز خلف مستشارا للاقتصاد والمالية برئاسة الجمهورية -

نسيم ضيافات يؤكد على عدم التخلي عن المؤسسات الصغيرة المتعثرة التي أوفت بإلتزاماتها -

تدمير ثلاث قنابل تقليدية الصنع بكل من ولايتي بومرداس وباتنة -

عماري يشارك في أشغال ندوة اتحاد المهندسين الزراعيين العرب -

عدة رسوم و غرامات لتمويل الصندوق الوطني للبيئة والساحل /جريدة رسمية/ -

وهران: نحو تصنيف الطرق ذات الأشجار كتراث للملكية العمومية -

عماري يدعو البيطريين للمساهمة الفعالة في الحفاظ على الثورة الحيوانية -

المخطط الوطني للشباب: وزارة الشباب والرياضة تستلم جملة من الاقتراحات -

استئناف النشاطات الطبية والجراحية بالمؤسسات الصحية لن يؤثر على التكفل بحالات كوفيد-19 -

مجموعة جنيف لمساندة الشعب الصحراوي تندد بالعراقيل التي يضعها المغرب أمام تنظيم استفتاء تقرير المصير -

التأكيد على مرافقة الشباب من حاملي المشاريع لإنشاء مؤسسات حقيقية -

إيليزي/حجر صحي: مغادرة 12 رعية جزائرية لفندق تادرارت بالمقاطعة الإدارية جانت -

جيجل: حملة واسعة لتنظيف شواطئ المدينة -